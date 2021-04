Ebamugavas positsioonis Klopp pahandas Leedsi ja Gary Neville'iga

Meeskonna peatreener Jürgen Kloppi sõnul polnud neile langenud tähelepanu õiglane, sest treenerid ja mängijad antud protsessides ei osale. "Ma kuulsin sellest, kuidas ma astun tagasi. Kui ajad lähevad raskeks, siis tahan seda enam kohale jääda," lausus sakslane, kes juba paari hooaja eest laitis plaanitava Superliiga mõtte maha.

Peatreeneriga samal meelel on ka Liverpooli kogenuim mängija James Milner. "Mulle ei meeldi see mitte üks raas ja ma loodan, et seda ei juhtu. Praegune on pikka aega hästi töötanud. Mis on teinud selle eriliseks ja mida oleme viimastel aastatel teinud, on meie õigus võita Meistrite liigat ja Inglismaa kõrgliigat," lausus ta pärast 1:1 viigiga lõppenud matši.

"Praegune toode on väga hea. See on raske. Tänasele mängule tulles tegid Leedsi fännid oma tunded teatavaks. Mängijatena ei saa me kaasa rääkida, nii et see tundub pisut ebaõiglane."

Leedsi mängijad kandsid soojenduse ajal särke Meistrite liiga logoga ja kirjaga "Teenige see välja" ning "Jalgpall on fännide jaoks". Nad jätsid särgid ka Liverpooli riietusruumi juhuks, kui nad soovivad protestiga liituda. Kloppi selline käitumine pahandas.

"Meid ei kaasatud protsessi. Me oleme meeskond ja kanname särki uhkusega. Keegi maailma jalgpalli omanike seas langetas otsuse ja me ei tea täpselt, miks," jätkas Liverpooli peatreener. "Meie oleme oma klubi nägu, jõudsime siia ja Leedsi fännid karjusid meid maha nagu meie teinuks otsuse, aga meie seda ei teinud."

Superliiga ideed on viimase paari päeva jooksul palju kritiseeritud ja üks neist on olnud endine Manchester Unitedi mängija ja praegune Sky teleekspert Gary Neville.

"Gary Neville rääkis "You'll Never Walk Alone'ist" (Liverpooli klubi hümni - toortõlkes "sa ei kõnni kunagi üksi"). Et see peaks olema juba keelatud," lausus Klopp. "See on meie hümn. Meil on õigus oma hümni laulda. Tema ei mõista seda niikuinii, nii et see pole aus. Mulle see [Superliiga] ka ei meeldi, aga ma ei kommenteeri teiste klubide kohta."

"Ma loodan, et Gary Neville oleks kuskil kuumal kohal, mitte seal, kus on raha. Ta oli Manchester Unitedis, kus oli palju raha ja nüüd Sky's, kus on palju raha," jätkas sakslane. "Ärge unustage, et meil pole sellega mitte mingit pistmist. Me saime infot eile ja peame endiselt jalgpalli mängima. "Minge põrgu" - kas ta kirjutas seda täna? Need asjad ei ole okei."

Neville vastas, et tegelikult olid tema ja Klopp samal meelel ning kaitses oma sõnavõttu. "Ma olen aastate jooksult Liverpoolist piisavalt solvanguid kuulnud, aga eilsel pole mitte mingit pistmist Liverpooli solvamisega."

"Ma ei tea, miks ma talle hinge läksin. Ma ei tea, mis teda hammustas. Eilne oli minu poolt kirglik katse selles riigis jalgpalli kaitsta. Minu suurimad pettumused olid Manchester United ja Liverpool. Ma arvan, et olen viimase 24 tunni jooksul mõlema klubi suunas piisavalt kriitikat teinud ja ma ei mõista, milles on probleem."

Pühapäeval teatasid 12 Euroopa tippklubi, et plaanivad luua uue võistlussarja Euroopa Superliiga, mis hakkaks sisuliselt asendama Meistrite liigat ning kus erinevalt UEFA egiidi all toimuvast võistlusest oleks koht tippudele alati tagatud.

Esialgu on ideega kaasa läinud kuus klubi Inglismaalt (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur), kolm Itaaliast (Milano Inter, Torino Juventus, AC Milan) ja kolm Hispaaniast (Madridi Atletico, Barcelona, Madridi Real).