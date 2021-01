FIFA hoiatab jalgpallureid: superliigas osalemine jätab teid MM-ilt kõrvale

Juba mitmeid aastaid on jalgpallimaailmas keerelnud kõlakad ja analüüsid Meistrite liiga asemele planeeritava nn Euroopa superliiga loomisest, mis võtaks ülesehituses malli USA profispordi süsteemist ja kust ei saaks "välja kukkuda".

Üknes suurklubisid eelistav süsteem on olnud väga vastumeelne nii FIFA-le kui mõistagi ka Euroopa jalgpalliliidule UEFA, sest kahandaks kordades Meistrite liiga tähtsust ja samuti koondisejalgpalli.

"Hiljutiste meediaspekulatsioonide valguses Euroopa "superliiga" loomise kohta teatud Euroopa klubide poolt, soovivad FIFA ja kuus konföderatsiooni (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC ja UEFA) taas korrata ja tugevalt rõhutada, et sellist võistlust ei FIFA ega ükski vastav konföderatsioon ei tunnusta," seisis FIFA neljapäevases teates.

"Kui mõni klubi või mängija neil võistlustel osaleb, siis tagajärjena ei lubata neil osa võtta FIFA või mõne konföderatsiooni võistlustest," hoiatas rahvusvaheline alaliit. Sisuliselt tähendaks see jalgpallurile ka näiteks keeldu osaleda MM-il.

Kuigi idee superliigast on ringelnud juba aastaid, siis just viimastel aastatel on need mõtted taas rohkem esile kerkinud. 2018. aasta sügisel kirjutas ajakiri Der Spiegel lekkinud dokumentidele viidates, et Madridi Reali plaanib just sellisest turniirist osa võtta.

Paljud tippklubid on jutud vastavate kõneluste toimumisest tagasi lükanud, aga Reali president Florentino Perez jätkab endiselt rääkimist, kuidas Euroopa klubijalgpall vajab muudatusi.

Mullu oktoobris tunnistas Barcelona presidendi positsioonilt taanduv Josep Maria Bartomeu, et on andnud klubi superliigasse üles. "Juhatus kiitis heaks nõuded, mis on vajalikud tulevikus Euroopa Superliigas osalemiseks, projektis, mida promovad Euroopa suured klubid."

Selle nädala esmaspäeval sõitis Reali president Perez külla Torino Juventuse ametivennale Andrea Agnellile, kes on Euroopa jalgpalliklubide liidu (ECA) juht. Vastav ühendus hõlmab just kontinendi suuremaid klubisid.