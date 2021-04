Roland Poom teeb Euroopa meistrivõistluste debüüdi Assooridel

Rallisõitjat Roland Poomi ootab ees karjääri esimene Euroopa meistrivõistluste (ERC) start. 23 päeva pärast avab eestlase debüütvõistluse 6.-8. maini sõidetav Assooride ralli, mis on tänavu tähistamas 55. juubelit.

Assooride saaresik on Atlandi ookeani põhajosas paiknev Portugali autonoomne piirkond ja ralli sõidetakse nö. peasaarel Sao Miguelis. Assooride rallil on varasemalt osalenud ka mitmed Eesti piloodid ning tänavu teeb Euroopa meistrivõistluste debüüdi Rohelisel saarel sõidetaval rallil Roland Poom, kaardilugejaks Darren Garrod.

Eesti – Briti võistluspaari jaoks on see teine ühine start ja esimene kruusal. Lisaks koostööle Garrodiga, kellele on eesootav võistlus karjääri 235., jätkub Poomi koostöö ka Citroen Racinguga, kes sarnaselt veebruaris sõidetud Otepää talveralliga valmistab ette ja hooldab võistluse ajal Citroen C3 Rally2 auto.

Eesti meistrivõisluste hooaja avaetapp lõppes uue kaardilugeja ja meeskonnaga koostööd lihvinud Poomi jaoks absoluudi kuuenda ja R5 (Rally2) autode kolmanda kohaga. Eestlase viimane välisstart pärineb möödunud aasta Rootsi talverallilt.

"Hea meel on jälle suurel võistlusel tagasi olla. Tegelikult see ralli peaks olema minu esimeseks stardiks Euroopa meistrivõistlustel. ERC sarjast osa võtmine on puhtalt Citroen Racingu soov, seega ilmselt kõik välissõidud, mis sel aasta teen, saavad olema selles sarjas. Kui talvel Otepääl sõidetud ralli oli suuresti uue kaardilugejaga, uue meeskonnaga ja uue autoga tutvumiseks, siis seekord võiks olemine juba vähe kodusem olla. Igaljuhul Assooridel võidu sõitmine tundub üli põnev," sõnas Poom enne eesootavat ERC debüüti.

Märtsi keskel võttis Eesti Autospordi Liit vastu avaldusi Autosport Team Estonia 2021 kandidaatidele. 47 kandidaadi hulgast valiti lõpuks välja 15 sportast, kelle hulka kuulub ka Roland Poom.

Autosport Team Estonia 2021 eesmärk on tunnustada ja abistada eelkõige noorsportlasi, kes osalevad või plaanivad osaleda autospordi tiitlivõistlustel ambitsiooni ja potentsiaaliga saavutada medalikohti. Võistkonna liikmed saavad tasuta rahvusvahelise litsentsi ja võimaluste piires toetab EAL rahaliselt nende osalemist tiitlivõistlustel. Autosport Team Estonia on osa Eesti Olümpiakomitee Eesti tippspordi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise nimel rajatud Team Estonia süsteemist.

"Tore on sellest hooajast kuuluda Autosport Team Estoniasse, mille nime alt ma ka Euroopas võistlen. Millist rolli täpselt Team Estonia minu hooajal mängima hakkab ei oska ma veel täpselt öelda, aga igaljuhul proovin omaltpoolt Eesti lippu kõrgel hoida," jätkas Poom.