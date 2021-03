Autospordi Liit kuulutas välja Team Estonia liikmed, koosseisus kolm naist

Team Estoniasse valiti Gregor Jeets (ralli), Kaspar Kallasmaa (kart), Risto Kappet (e-sport), Egon Kaur (ralli), Kendra Kingo (kiirendus), Carmen Kraav (kart/ringrada), Siim Leedmaa (kart), Janno Ligur (rallikross), Mia-Mariette Pankratov (kart), Kauri Pannas (ralli), Roland Poom (ralli), Oliver Randalu (drift), Ken Torn (ralli), Tristan Viidas (ringrada) ja Robert Virves (ralli).

Võistkond suurenes kandideerimisavalduse esitanud kolme naissportlase võrra. "Võistkonda soovisid pääseda kolm tüdrukut, kes tegelevad kardispordi, ringrajasõidu ja kiirendusspordiga. Oma otsusega soovime julgustada teisigi naisterahvaid tegelema autospordiga, see on ühtaegu osa Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) praegusest poliitikast," sõnas EAL-i juhatuse esimees Janis Kaal.

Võistkonna kohtade jagamiseks erinevate autospordialade vahel määras EAL esmalt aladele kvoodid. "Lähtusime eelkõige ala panusest Eesti saavutussporti ja hindasime taset rahvusvahelises konkurentsis," rääkis Kaal. "Pelgalt neist kriteeriumitest lähtudes pidanuks lõviosa kohtadest kuuluma autorallile, kuid soovides hoogustada pürgimist rahvusvahelisele areenile kõigil autospordialadel, piirasime me autoralli osakaalu maksimaalselt 50 protsendiga koondise kohtade koguarvust."

EAL-i juhatus koostas võistkonna nimelise koosseisu koostöös liidu alakomiteedega. "Tugev konkurents muutis otsustamise väga keeruliseks," rääkis EAL-i spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. "Arvestasime komiteede ettepanekuid, sportlaste saavutusi ja hindasime võimalikku potentsiaali rahvusvahelistel võistlustel. Üldiselt öeldes eelistasime sportlasi, kes võistlevad rahvusvahelisel areenil sihiga tõusta autospordi kõige kõrgemasse tippu."

Lisaks võistkonnale koostas EAL ka Autosport Team Estonia 2021 kandidaatide nimekirja, kuhu kuuluvad: Mark Dubnitski (kart), Martin Juga (rallikross), Kaspar Kasari (ralli), Marko Muru (rallikross), Martin Rump (ringrada), Silver Simm (ralli), Mihkel Norman Tults (drift), Mattias Vahtel (ringrada), Ao Vaida (drift), Ragnar Veerus (kart) ja Andri Õun (autokross).

"Ühtpidi on tegemist varunimekirjaga, näiteks kui keegi põhinimekirja sõitjatest loobub, siis saab sealt tõusta Autosport Team Estoniasse. Samas saavad kandidaadid kasutada oma staatust läbirääkimisel sponsoritega ja muus kommunikatsioonis. Sisuliselt on ju tegemist riigi koondise kandidaatidega, mis kinnitab nende kõrget sportlikku taset," lisas Sikk.

Kokku sai EAL Autosport Team Estoniasse 47 sooviavaldust, mille esitajatest 15 pääses võistkonda ja 11 kandidaatide nimistusse. "Need, kes tänavu ei kvalifitseerunud, ei peaks meelt heitma. Loodame, et pandeemia taandub, sportlased saavad teha rohkem rahvusvahelisi starte ning kandideerivad järgmisel aastal uuesti," rääkis Sikk. "Tänan kõiki, kes sooviavalduse saatsid ja kinnitasid sellega, et seavad autospordis kõrgeid sihte."

Autosport Team Estonia 2021 eesmärk on tunnustada ja abistada eelkõige noorsportlasi, kes osalevad või plaanivad osaleda autospordi tiitlivõistlustel ambitsiooni ja potentsiaaliga saavutada medalikohti. Võistkonna liikmed saavad tasuta rahvusvahelise litsentsi ja võimaluste piires toetab EAL rahaliselt nende osalemist tiitlivõistlustel. Autosport Team Estonia on osa Eesti Olümpiakomitee Eesti tippspordi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise nimel rajatud Team Estonia süsteemist.