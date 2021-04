Võrkpallikoondis keskendub esmalt Kuldliigale ja seejärel EM-ile

Mai alguses koguneva rahvusmeeskonna kandidaatide seas on aastaid koondist vedanud meeste kõrval palju andekaid noormängijaid. Põhitegijatest jääb esialgu eemale äsja isaks saanud Martti Juhkami ning kõhulihasevigastust raviv Robert Täht. Koondise peaeesmärk on mängida hästi septembris toimuval EM-finaalturniiril, aga peatreener Cedric Enard ei soovi mai lõpus algava Kuldliiga tähtsust pisendada.

"Tahan olla võistlusvalmis juba Kuldliigas, sest kui keskendume liiga vara Euroopa meistrivõistlustele, ei ole see valmistumiseks parim viis," rääkis Enard intervjuus ERR-ile. "Keskendume kõigepealt esimesele turniirile ja töötame selle kallal, et olla mängudeks valmis. Tuleb olla ambitsioonikas igal turniiril ja igas mängus."

41-aastane Kert Toobal ootab, et noored võtaksid koondises üha rohkem vastutust. Oluline on kiiresti leida rütm ja saada koostöö klappima, sest Eestile toob edu vaid meeskondlik mäng.

"Meil ei ole selliseid mehi, kes suudavad üksinda koondist vedada. Peame võistkondlikult mängima, hingestatult, kus iga mäng on natuke erinev koosseis, kus kõik mehed, kes on listis, on valmis võtma vastutust. Ainult nii me saame," rääkis Toobal.

Suve teises pooles läheb kogu koondise tähelepanu juba kodusteks Euroopa meistrivõistluste alagrupimängudeks valmistumisele.

"Tuleb olla enda suhtes aus, kindlasti ei ole me favoriidid, aga me mängime kodus," lisas Enard. "Olen väga elevil ja loodan, et saame mängida halli tulnud fännide ees. Tahan näidata meeskonda, kes võitleb kõvasti iga palli eest, sest siis tulevad ka tulemused."