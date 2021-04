Toobal rollist koondisest: ei ole nii, et minu koht on kohe väljakul

"Noori tuleb peale ja mul on hea meel meie [Tartu Bigbanki] meeskonna kolme noore üle, kes kandsid esmakordselt vastutavat rolli ja õppisid selle aasta jooksul, et nad peavad skoorima ja mängu vedama. Selliseid mängijad on teistes meeskondades ka ja loodan, et saab olema selline aasta, kus noored võtavad julgelt selle rolli ja vastutuse – Eesti koondis sellest ainult võidab," andis Toobal hinnangu koondise peatreeneri Cedric Enard avaldatud mängijate nimistule.

"Kõige olulisem on see, et meeskond hakkab hea rütmiga ühte hingama ning leiab hea voolavuse ja koostöö omavahel ning treeneriga. Et saaksime aru, et meie mäng on meeskondlik, meil ei ole selliseid mehi, kes suudaks üksinda vedada. Peame võistkondlikult mängima, ainult nii on võimalik. Loodan, et leiame selle väga hea hingamise."

Pika koondisekarjääri jooksul on Toobalil meeskonnas olnud sageli kandev roll. Seda, milline saab see olema Enard'i käe all, koondise kapten ennustada ei oska.

"Seda rolli ma iseendale kuidagi võtta ei saa. See ei ole niimoodi, et kui Kert Toobal tuleb koondisesse, on tema koht väljakul. Mina olen täiesti tavaline mängija, kes alustab võrdsetel alustel, peab samamoodi pingutama ja usalduse ära teenima. Võib-olla on mul mõne mehega võrreldes rohkem krediiti, aga Eesti koondise tase on selline, et mind niisama sinna väljakule vaja ei ole. Meil on piisavalt mehi, kes suudavad mängida korralikul tasemel," usub Toobal.

"Sain treeneritelt kutse ja olen otsustanud koondises olla. Kuidas suvi hakkab välja nägema, seda täpselt ei tea. Nagu alati olen öelnud, et kui olen tegevmängija ja kutse saan, siis ma tulen ja üritan meeskonda aidata. Minu roll saab ilmselt olema natukene teistsugune kui varasemalt, aga see on ka huvitav."

Toobal tunnistab, et pikk mängijakarjäär annab küll kõrges vanuses vahel tunda, ent Eesti liiga tase ja Tartu Bigbanki vastutulelikkus võimaldavad tal jätkuvalt mängida.

"Eestis on natuke sujuvam treenimise graafik ja lähtub rohkem enesetunde hindamisest. Välismaal olles ei huvita väga kedagi, kuidas end tunned või mida mõtled, aga siin on võimalik natuke rohkem dialoogi arendada ja minuvanuse mängija puhul see peakski nii olema – 20-aastase moodi ma treenida ei saa. Vanus surub peale, mõned liigutused on aeglasemad, kuid üritan seda võimalikult hästi varjata ja teha asju rahulikumalt ning täpsemalt."