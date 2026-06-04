Eesti võrkpallurid alustavad Euroopa liigat Slovakkia ja Albaania vastu

Peatreener Alar Rikbergi sõnul on koondise ettevalmistus kulgenud hästi ning eriline tähelepanu on suunatud avamängule Slovakkia vastu.

"Nüüd tuleb leida tasakaal trennimahtude ja värskuse säilitamise vahel. Ees on ootamas üks Euroopa liiga tähtsamaid nädalavahetusi, eriline fookus on mänguks Slovakkiaga, sest nemad on kõige tummisem vastane selles seltskonnas. Vaadates edetabeliseise jms, siis on nad Soomest grammi võrra nõrgemad ja Lätist suure grammi võrra paremad ehk selline meiega sarnasel tasemel võistkond," rääkis juhendaja.

Eesti on Slovakkiaga kohtunud 19 korral ning viimati mängiti Euroopa Kuldliigas 2023. aastal, kui Eesti teenis mõlemas kohtumises võidu. Albaaniaga on Eesti mänginud vaid korra, 2005. aasta MM-valikmängus, mis lõppes Eesti 3:0 võiduga.

"Üldjoontes saab öelda, et sõltumata vastasest ja tabeliseisust läheme me Euroopa liigas kõiki mänge võitma ja nii kindlalt kui võimalik. See suhtumine ei tohiks muutuda kuni lõpuni," lisas Rikberg.

Tänavusest hooajast on Euroopa liiga kaudu võimalik teenida koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal pääsevad Euroopa liigast EM-ile neli koondist.

Eesti koosseis mängudes Slovakkia ja Albaaniaga:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Valentin Kordas, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Sten Perillus, Alex Saaremaa

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Peatreener Alar Rikberg, abitreener Avo Keel, statistik Karlo-Remy Kallend, füsioterapeut Mark Leinfeld, mänedžer Robin Ristmäe.

Euroopa liiga turniirid:

5. juuni kell 20.00 Slovakkia – Eesti (Poprad, Slovakkia)

6. juuni kell 16.00 Albaania – Eesti (Poprad, Slovakkia)

12. juuni kell 18.00 Eesti – Kosovo (Tallinn, Kalevi SH)

14. juuni kell 16.00 Eesti – Austria (Tallinn, Kalevi SH)

20. juuni kell 19.00 Rootsi – Eesti (Bijelo Polje, Montenegro)

21. juuni kell 21.00 Montenegro – Eesti(Bijelo Polje, Montenegro)