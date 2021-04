Selgusid Eesti võrkpallikoondise kandidaadid

2021. aasta on Eesti rahvusmeeskonna jaoks ajalooline, sest esmakordselt toimub Eestis Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir, mis peetakse 1.-9. septembrini Tallinnas Saku Suurhallis. Lisaks toimuvad alagrupimängud Poolas (Krakow), Tšehhis (Ostrava) ning Soomes (Tampere). Et valiksarjaga jätkatakse mais, pole kõik osalejad veel selged, kõik osalejad saavad selgeks hiljemalt 16. maiks, pärast seda toimub ka alagruppide loosimine.

Lisaks teeb mai alguses kogunev meeskond suve esimeses pooles kaasa Euroopa Kuldliigas.

Peatreener Cedric Enard avaldas koondise kandidaatide nimekirja, kuhu kuulub 26 mängijat. "Me alustame hooaega Kuldliiga alagrupimängudega, seejärel tulevad loodetavasti Final Four ja Challenger Cup. Suve esimese poole ettevalmistust alustame 3. mail Tartus pika nimekirjaga, kuhu kuulub 20-22 mängijat. Kolm nädalat töötame 22 mängijaga, pärast seda jätan koosseisu 16 mängijat, kes on valmis alustama Kuldliiga esimest turniiri Tartus 28. mail," rääkis juhendaja Eesti Võrkpalli Liidu pressiteate vahendusel.

"Ma ei taha öelda, et Kuldliiga on vaid ettevalmistus EM-finaalturniiriks. Ma tahan Kuldliigale panna suurt rõhku, loomulikult on EM selle suve peamine sündmus, aga tahan olla koondisega võitlusvõimeline juba Kuldliigas, sest minu arvates ei ole hea hakata liiga varakult sellele turniirile mõtlema. Keskendume kõigepealt esimesele turniirile ja töötame, et saada tugevamaks. Et olla ambitsioonikas igal turniiril ja igas mängus," lisas Enard.

Suve teisest pooles alustab peatreener ettevalmistust umbes 16 mängijaga. "Siis on kogu fookus juba EM-il. Oleme juba leppinud kokku mitmeid sõpruskohtumisi. EM-il pole me mõistagi favoriidid, aga mängime kodus ja väga loodan, et saame mängida oma fännide ees. Tahan näha meeskonda, kes võitleb iga palli eest. Kui me sellise suhtumisega mängima läheme, tulevad ka tulemused."

Eesti rahvusmeeskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Kert Toobal (Bigbank Tartu), Robert Viiber (Libertas Cantu, Itaalia), Markkus Keel (Nice Volley-Ball, Prantsusmaal), Renet Vanker (Selver Tallinn).

Temporündajad: Henri Treial (ST NAZAIRE VOLLEY-BALL, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Arago de Sete, Prantsusmaa), Timo Tammemaa (ASSECO RESOVIA RZESZOW, Poola), Alex Saaremaa (Bigbank Tartu), Andri Aganits (P.A.O.K. Thessaloniki, Kreeka), Mart Naaber (CV Teruel, Hispaania).

Nurgaründajad: Karli Allik (Netzhoppers KW-Bestensee, Saksamaa), Martti Juhkami (VFB Friedrichshafen, Saksamaa), Märt Tammearu (Bigbank Tartu), Robert Täht (ASSECO RESOVIA RZESZOW, Poola), Kristo Kollo (Selver Tallinn), Oliver Orav (Selver Tallinn), Andrus Raadik (Selver Tallinn), Albert Hurt (Bigbank Tartu), Stefan Kaibald (Bigbank Tartu).

Liberod: Silver Maar (Pärnu VK), Johan Vahter (Saaremaa VK).

Diagonaalründajad: Oliver Venno (Police Qatar, Katar), Renee Teppan (Selver Tallinn), Hindrek Pulk (Saaremaa VK), Valentin Kordas (TalTech).

Peatreener Cedric Enard (Berliini Volley, Saksamaa), abitreenerid Loic Geiler (Frejus, Prantsusmaa) ja Oliver Lüütsepp (Akaa Volley, Soome), abitreener/statistik Alar Rikberg (Bigbank Tartu), statistik/mänedžer Märt Pajusalu (Saaremaa VK), ÜKE treener Mirko Fasini (Kaliningradi Lokomotiiv, Venemaa), füsioterapeut Siret Kalbus, füsioterapeut Meribel Saar, mänedžer Robin Ristmäe.