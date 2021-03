Selgusid naiste võrkpallikoondise kandidaadid, moodustatakse ka B-koondis

Sarnaselt eelmisele aastale on koondise juurde kaasatud mitmeid noori. EM-valikmängudeks hakkab valmistuma 16 mängijat, ülejäänud on paralleelselt töös järelkasvukoondisena.

Eesti kuulub valiksarjas kolmeliikmelisse alagruppi Valgevene ja Šveitsiga, finaalturniirile pääseb alagrupi kaks esimest. Meie alagrupi valiksarja turniir peetakse 10.-14. maini Valgevenes.

Peatreener Lorenzo Micelli usub, et naiskond saab laagrit alustada heas seisus. "Esimene eesmärk on muidugi EMile pääseda. Ettevalmistus valikturniiriks pole küll pikk, aga saame enne seda ka sõprusmänge pidada, mis on positiivne. Välisliigades mängivad naised on heas seisus, samuti olen rahul, et osa koondislasi sai TalTech/Tradehouse'is koos mängida," rääkis peatreener.

"Teine suurem eesmärk on paralleelselt noortega tegeleda ja selleks moodustatakse B-koondis. Koondise kandidaatide seas on mitu uut ja huvitavat mängijat ja ootan väga, et saaksin ka nendega koos töötada. Saame mängijaid vastavalt vajadusele kahe grupi vahel ka liigutada," lisas juhendaja. Lisaks korraldatakse suvel laagreid ka erinevate vanuseklasside noortekoondistele.

Koondis koguneb osaliselt juba 19. aprillil, mil tehakse Rainer Vassiljevi juhendamisel nii-öelda eellaager. Valikmängude ettevalmistuslaager algab 26. aprillil. Selle raames kohtutakse sõprusmängudes võõrsil Slovakkiaga, lisaks võimalusel ka Soomega.

Pärast EM-valikturniiri ootab naiskonda ees Euroopa Hõbeliiga alagrupiturniir, kus kuulutakse ühte alagruppi Portugali, Bosnia ja Hertsegoviina ning Lätiga. Mõlemad alagrupiturniirid toimuvad Bosnia ja Hertsegoviinas.

Rahvusnaiskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Häli Vahula (Audentes SG/NK), Julija Mõnnakmäe (TalTech/Tradehouse), Karolina Kibbermann (Tallinna Ülikool).

Diagonaalründajad: Ave Kuusk (Tallinna Ülikool), Dzintra Lember (TalTech/Tradehouse), Ingris Suvi (TÜ/Bigbank), Kadi Kullerkann (TalTech/Tradehouse), Kertu Laak (Chieri, Itaalia).

Nurgaründajad: Anu Ennok (VC Mamer, Luksemburg), Eva Liisa Kuivonen (Audentes SG/NK), Hanna Pajula (Michelbeke Saturnus, Belgia), Kristiine Miilen (Nancy Vandoeuvre, Prantsusmaa), Merilin Paalo (TalTech/Tradehouse), Nette Peit (TalTech/Tradehouse), Polina Bratuhhina-Pitou (Terville Florange, Prantsusmaa), Silvia Pertens (TalTech/Tradehouse).

Temporündajad: Eliisa Peit (TalTech/Tradehouse), Eliise Hollas (Võru VK), Jade Šadeiko (Oregoni Ülikool, USA), Katariina Vengerfeldt (TÜ/Bigbank), Laura Parts (VC Tirol, Austria), Liis Kullerkann (Le Cannet Volereo, Prantsusmaa), Liisbet Pill (Audentes SG/NK).

Liberod: Kadri Kangro (Audentes SG/NK), Kristi Nõlvak (TalTech/Tradehouse), Marily Lass (Audentes SG/NK).

Peatreener Lorenzo Micelli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, ÜKE treener Alessandro Orefice, füsioterapeudid Giuseppe Pigliacampo ja Sander Jürs, arst Mari Arak, statistik/skaut Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson. B-koondise treenerid Marko Mett ja Massimiliano Bruini.

Koondise kava:

19. aprill – 7. mai: treeninglaager Tallinnas

1.-2. mai: sõpruskohtumised Slovakkiaga

10.-14. mai: EM-valikturniir Valgevenes

16.-25. mai: treeninglaager Tallinnas

22.-23. mai: sõpruskohtumised Austriaga

28.-30. mai: Hõbeliiga esimene alagrupiturniir Bosnia ja Hertsegoviinas

1.-3. juuni: Hõbeliiga teine alagrupiturniir Bosnia ja Hertsegoviinas

10.-13. juuni: Hõbeliiga finaalturniir Sloveenias (kui kvalifitseerutakse)

14.-20. juuni: treeninglaager Tallinnas

15.-31. juuli: treeninglaager Paides

1.-17. august: treeninglaager ja sõprusmängud Tartus

18. august: EM-finaalturniir (kui kvalifitseerutakse)