Ärm World Touri tasemest: nad lihtsalt jaksavad palju rohkem

2019. aastal U-23 vanuseklassi EM-il pronksmedali võitnud Ärm näitas kahel viimasel aastal selgelt, et on üks talendikamaid noori Eesti rattureid. Seega ei tulnud tema välismaale siirdumine rattahuvilistele kindlasti üllatusena.

"Trenniteed on siin juba teistsugused võrreldes Eestiga. Siin on rohkem tõusu ja trenni iseloom on teine," rääkis Ärm elust Prantsusmaal intervjuus Vikerraadiole. "Meil on kaks eraldi meeskonda - World Touri tiim ja kontinentaaltiim. Tegutseme ühe nime all, aga meil on kontinentaalmeeskonnas oma massöörid, treenerid ja spordidirektorid. Meiega tegeletakse iganädalaselt väga palju."

Kas treeningkoormuste mõttes on treeningutel vahe sees võrreldes kodus treenimisega? "Ei ütleks. Arvan, et üpris sarnane. Erinevatel treeneritel on oma treeningmetoodika. Praegu on teistmoodi, aga mulle see sobib. Pole üldse probleemi," ütles Ärm, kes elab klubi baasis, neljakorruselise maja ülemisel korrusel asuvas korteris ja ütleb, et asjade korraldus on treeningute planeerimiseks väga mugav. Klubi personaliga on tal juba ette tulnud ka lõbusamaid seiku.

"Esimene kord, kui tulin siia, siis see oli hooajaväliselt ehk oktoobri lõpus. Olin end natuke käest ära lasknud. Tiimi arst mõõtis tangidega rasvaprotsenti ja ütles, et arenguruumi on. Kui nüüd juba hooaja sees mõõdeti uuesti, siis oli palju parem ja ei olnud enam probleemi," jätkas Ärm. Kas meeskond ei ürita eestlasest teist tüüpi ratturit teha? Lastakse tal ikka terava jalaga meheks jääda? "Jah, veel jään sprinteriks."

Eestlasel on lubatud oma sprindivõimekust ära kasutada ka võidusõitudel. "Viimasel kahel võistlusel, mis kontinentaaltiimiga tegime, seal oligi nii, et võistluseelsel päeval oli miiting ja selgelt pandi paika, et kui läheb sprindifiniši peale, siis aitavad kõik mind pundi ette ja mina sprindin," kirjeldas Ärm, kelle sõnul läks plaan aga vett vedama ja sprinterirongist jäi asi kaugele. "Esimene kord ei olnud mul ühtki tiimikaaslast abiks ja pidin ise vaatama ning teisel samamoodi. Võistlus oli nii raske, et ainult mina ja üks tiimikaaslane oli punti alles jäänud."

Suure klubi hingekirjas olemine annab teatud hetkedel suuri sportlikke võimalusi. Nii tegi Ärm eelmisel nädalal Belgias kaasa proffide osavõtul toimunud klassikul, kus esindas just klubi World Touri meeskonda. Sõitu Ärm ei lõpetanud, kuid tema ülesanded olid sellel võistlusel teised.

"See oli väga hea, et sain minna koos World Touri meeskonnaga ka võistlusele. See nädalavahetus on mul üks võistlus veel nendega. See on väga hea kogemus mulle ja minu ülesanne oli eelmisel korral tiimiliidrit aidata. Esimesed 60-70 km oli korralik alla-küljetuul ja seal panin kõik oma padrunid mängu, et hoida tiimiliidrit tuulevarjus. Andsin ennast maksimumi, et tiimi aidata," kirjeldas Ärm, kelle sõnul polnud ise tulemuse tegemine oluline. "Tegin kõik, et tiimi parim saaks võimalikult hea tulemuse."

Kui suur on kontinentaaltiimiga võistlemas käimise ja World Touri tasemega sõitudel osalemise vahe? "Arvan, et kõige lihtsam on selgitada seda küljetuuleolukorraga. Kui on natuke lahjema tasemega võidusõit, siis seal tekivad küljetuulega vahed sisse väga lühikese ajaga, aga profivõistlusel on see peaaegu võimatu, et keegi maha jääb nii lühikese ajaga. Meil oli võistlus 60-70 kilomeetrit alla-küljekaga ja väga vähe oli mahajääjaid. Nad lihtsalt jaksavad palju rohkem," lisas Ärm.

Suvel saab Ärm võistelda ka Eestis. Kodumaale tuleb ta tõenäoliselt mai lõpus.