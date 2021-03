Viviani teenis hooaja esimese võidu, Pajur 73.

Endine grupisõidu Euroopa meister Viviani oli grupifinišis kiirem hispaanlasest Jon Aberasturist (Caja Rujal) ja prantslasest Pierre Barbierist (DELKO). Pajur kaotas võitjale 52 sekundiga ning sai 73. koha ning teist võistlust järjest Groupama - FDJ World Touri meeskonnaga võistlema pääsenud Ärm oli 81., kaotades võitjale kahe minuti ja 14 sekundiga.

Elia Viviani returns to winning ways with a victory at Cholet-Pays de la Loire pic.twitter.com/lbS009mZEr