Rait Ärm saab võimaluse rattaspordi kõrgeima liiga World Touri meeskonnas

World Touri meeskondadel on õigus võtta mehi enda rivistusse järelkasvumeeskondadest ja Ärmi praegune tööandja seda võimalust kasutabki.

"See on hea väljavaade ennast suures tiimis tõestada. Alati, kui tiimil tekib selline juhus saata üks või kaks ratturit World Touri meeskonna eest sõitma, valitakse parimad, kellele see võistluse profiil sobib. Belgias toimuv Bredene Koksijde Classic on just sellise profiiliga võistlus, millega mina peaksin hästi hakkama saama," kommenteeris Ärm. "Minu eesmärk on teha väga head tööd tiimi liidri jaoks ja sellega silma jääda, et järgmistel kordadel saaksin World Touri tiimi esindada. Ja kes teab, äkki juba tiimi liidrina…"

Käesoleval hooaeg on Ärmil olnud edukas, eestlane sai 17. koha Paris – Troye ja 10. koha Belgias Grote prijs Jean-Pierre Monsere võistlusel.

Reedel peetaval Bredene Koksijde Classicu 200 km pikkusel ühepäevasõidul on eestlastest stardis veel Martin Laas (Bora-Hansgrohe) Markus Pajur (Team Arkea Samsic) ja Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation).