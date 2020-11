Tartu kontinentaaltiim esitles uut nimisponsorit ja sõitjate koosseisu

Järgmine hooaeg on Tartus tegutsevale klubile teine, mil omatakse UCI kontinentaalmeeskonna litsentsi. Meeskonnal on uus nimisponsor, elektrirattaid tootev Eesti ettevõte Ampler. Ettevalmistus tuleb koroonapandeemia tõttu tavalisest erinevalt üles ehitada.

"Kindlasti on see väljakutse ka poiste tervisele," tõdes Tartu võistkonna spordidirektor Rene Mandri ERR-ile. "Ollakse harjunud pikki treeningkilomeetreid koguma päikesepaistes, soojemas kliimas. Saab näha, milline see Eesti talv tuleb, aga sellega peame leppima."

Klubi, mis keskendub noorratturite arendamisele, jäi hiljuti ilma kahest oma liidrist, sest välismaale lahkusid Rait Ärm ja Markus Pajur. Rene Mandri hinnangul on järgmisel aastal liidripotentsiaali soomlasel Antti Jussi Juntunenil. Võimaluse saavad kindlasti ka Eesti mehed, näiteks Artjom Mirzojev.

"Uusi poisse arendatakse see aasta rohkem ja nad õpivad," rääkis Mirzojev. "Meie peame tulemust tegema. Meie jaoks on põhiliseks tiitlivõistlused ja nii mõnigi tuur, kus on kavas eraldistart, läheme täiega peale."

Madis Mihkelsit noore ea tõttu meeskonda veel kutsuda ei saanud, küll on aga koosseisus suvel juunioride EM-il temposõidus kuuenda koha saavutanud Joonas Kurits.