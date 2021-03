Saaremaa ja Selver selgitavad teise finalisti, finaalseeria algab pühapäeval

Kolmapäeval sai seerias mängudega 1:2 kaotusseisus olnud Saaremaa VK 3:0 võidu ning viigistas seeria 2:2.

Esimene finalist on Bigbank Tartu, kes alistas poolfinaalis Pärnu Võrkpalliklubi. Esimesed kaks mängu Bigbank võitis, kolmandast pidi Pärnu meeskond loobuma, sest mõlemad sidemängijad haigestusid.

Kahe võiduni peetav Eesti meistrivõistluste finaalseeria algab juba pühapäeval, 28. märtsil kell 17.00 Tartus. Seeria teine mäng peetakse kolmapäeval, 31. märtsil kell 19.00 ja vajadusel kolmas mäng laupäeval, 3. aprillil kell 17.00.

Esimese finalisti ehk Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg jälgib huviga teist poolfinaalseeriat. "Mulle meeldib, et see seeria selline on olnud. Kui enda meeskond ei mängi, siis hoian pöialt tasavägisele ja publikule palju pakkuvale võrkpallile. Ja ses osas on see olnud väga vinge. Seeria oli ühel hetkel väga ühekülgne ja pöörati siis täiesti pea peale. Emotsionaalselt on kindlasti eelis Saaremaal, kes tuli "rongi alt" välja. Lisaks on neil viimases mängus kodusaali eelis ja ses osas on nad favoriidid. Samas olen ma kindel, et Selver kaht sellist mängu järjest ei tee ja reedel näeme teistsugust Selverit," sõnas Rikberg.

Peatreener kumbagi meeskonda mänguliselt ei eelista. "Minu jaoks pole vahet, kes finaalis vastu tuleb. Mänguliselt on neil erisusi, nad pole sarnased meeskonnad. Logistiliselt oleks muidugi Tallinnas parem mängida, samas, ka Saaremaal oleks Tartusse sama keeruline reisida, seda ma seetõttu üle ei tähtsustaks." Bigbanki meeskond on saanud korralikult treenida, ütleb juhendaja. "Trenni oleme saanud korralikult teha, aga mängupaus on päris pikk olnud (Bigbank mängis viimati 13. märtsil - toim.) ja nii on raske öelda, milline meie mänguline vorm on. Nii mina kui mängijad ootame igatahes võistlusi väga, saaks trennirutiinist välja," lisab ta.

Samuti kahe võiduni peetav pronksiseeria algab esmaspäeval, 29. märtsil, seeria teine mäng peetakse neljapäeval, 1. aprillil ja vajadusel kolmas pühapäeval, 4. aprillil.

Poolfinaalseeria: Selver Tallinn – Saaremaa VK, üldseis 2:2

3.03 kell 19.00 Saaremaa VK vs Selver Tallinn 0:3

7.03 kell 17.00 Selver Tallinn vs Saaremaa VK 3:0

10.03 kell 19.00 Saaremaa VK vs Selver Tallinn 3:2

24.03 kell 19.00 Selver Tallinn vs Saaremaa VK 0:3

26.03 kell 18.00 Saaremaa VK vs Selver Tallinn