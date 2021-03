Tallinna Selver andis meistriliigas Läti meeskonnale loobumisvõidu

Arvestades tihedat mängugraafikut ja koroonaviirusest tulenevaid ohte, otsustas hiljuti hooaja jooksul juba teistkordselt isolatsioonis olnud Tallinna Selver mängust loobuda ja sai tabelisse 0:3 kaotuse.

Nii jääb põhiturniiril pidada vaid üks kohtumine, kui 3. aprillil lähevad vastamisi Leedu klubi Gargzdai Amber Volley ja RTU ning seejärel saab paika ka põhiturniiri lõplik paremusjärjestus.

Liigatabelis on Tallinna Selver 28 punktiga teine, liider on 33 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi ja kolmas 27 punktiga Tartu Bigbank. Neljas on Jekabpilsi Luši (20 punkti), viies Pärnu Võrkpalliklubi (20 punkti), kuues RTU (19 punkti), seitsmes TalTech (14 punkti) ja viimane Gargzdai (neli punkti).

Meistriliiga veerandfinaalid algavad aprilli teisel nädalal ning seal osalevad kaheksa meeskonda. Omavahel kohtuvad põhiturniiri 1. ja 8. koha saanud klubid, 2. ja 7., 3. ja 6. ning 4. ja 5. koha saanud meeskonnad. Mängitakse kahe võiduni. Nelja klubi osalusel peetav finaalturniir toimub põhiturniiri võitja Saaremaa VK kodusaalis.