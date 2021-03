Taas põlveoperatsioonil käinud Del Potro: ma ei anna alla

2009. aasta USA lahtiste võitjat on aastate jooksul kimbutanud randme- ja põlvevigastused, viimati oli ta võistlustules 2019. aasta juunis. "Olen Chicagos ja pärast doktor Jorge Chahlaga konsulteerimist leidsime, et mu põlvele tuleb teha veel üks operatsioon," kirjutas endine maailma kolmas reket, praegu 173. real paiknev Del Potro enne lõikust sotsiaalmeedias. "Oleme proovinud konservatiivse raviga, aga valu pole ära kadunud. Ta teab, et ma tahan veel tennist mängida ja olümpial osaleda, seetõttu otsustasime operatsiooni kasuks."

"Viimased nädalad pole minu jaoks kerged olnud. Pärast isa surma on kõik palju raskem, aga samas tunnen, et ta saadab mulle tuge," jätkas 32-aastane Del Potro, kelle isa suri aasta alguses. "Ühel päeval ärkasin ja helistasin arstile. Tundsin, et pean veel kord proovima. Loodan, et suudan sellest valust jagu saada. Ma ei anna alla."

2018. aasta oktoobris põlveketra vigastanud Del Potro on nüüd neljal korral põlveoperatsioonil käinud, eelmine lõikus oli mullu augustis.