Ott Tänak läheb Arktika rallile hooaja esimeste punktide järele

Arktika ralli asendab kalendris ärajäänud Rootsi rallit, mille viimaste aastate lumeolud ei olnud kiita, kuid Rovaniemi ligidal sõidetaval võistlusel sellega kindlasti probleeme pole. Karmimatel päevadel võib temperatuuripügal vajuda 30 miinuskraadi juurde. Sõitjatel tuleb toime tulla jäiste ja lumiste teedega, aga talverehvide abiga saab neid üsna nobedalt läbida ja nii on ilmselt tegu hooaja ühe kiirema etapiga.

MM-sarjas osalevatest võistkondadest on tingimused kindlasti tuttavamad Toyotale, kelle baas asub Soomes ning kelle piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans alustasid hooaega Monte Carlo etapil väga hästi. Lisaks on neil välja panna noor Kalle Rovanperä, keda siin-seal peetakse isegi peafavoriidiks.

Hyundai lootused avaetapil ei täitunud ja nii on nad Põhja-Soomes kindlasti sedavõrra näljasemad. Kui Thierry Neuville teenis Monte Carlos kolmanda koha punktid, siis Ott Tänak oli sunnitud katkestama ja tahab punktitabelis konkurentidega kindlasti vahet jõuliselt vähendada. Eelmise hooaja Rally Estonia näitas, et Tänak võib kiiretel rallidel Hyundaiga Toyotadele vastu saada küll.

"Arktika ralli saab olema väga huvitav. Rovaniemi asub kaugel põhjas, seega on kindel, et meid ootavad külmad ja lumised olud. Võistlesin seal kümmekond aastat tagasi, nii et mul on mõne kiiruskatse jagu kogemusi," kommenteeris Tänak eelmisel nädalal Hyundai pressiteates.

"See on sajaprotsendiliselt lumeralli ja see kuulub igati õigustatult autoralli MM-kalendrisse. Loodame Monte Carlo pettumused seljataha jätta, oma hooaja käima tõmmata ning meile ja meeskonnale väärilise tulemuse teha," lisas tunamullune maailmameister.

Tänaku kõrval tuleb starti veel kolm Eesti rallipaari: WRC2 arvestuses löövad kaasa Georg Linnamäe - Volodõmõr Korsia (Volkswagen Polo GTI R5) ning WRC3 arvestuses Egon Kaur - Silver Simm (Volkswagen Polo GTI R5) ja Gregor Jeets - Kauri Pannas (Škoda Fabia Rally2 evo).

Sõitjad peavad kolme päeva jooksul läbima kümme kiiruskatset kogupikkusega 251 km.

Ajakava:

Reede



Test Vennivaara 5,69 km 8.31

SS1 Sarriojärvi 1 31,05 km 15.08

SS2 Sarriojärvi 2 31,05 km 18.38



Laupäev



SS3 Mustalampi 1 24,43 km 9.08

SS4 Kaihuavaara 1 19,91 km 10.38

SS5 Siikakämä 1 27,68 km 12.08

SS6 Mustalampi 2 24,43 km 15.38

SS7 Kaihuavaara 2 19,91 km 17.08

SS8 Siikakämä 2 27,68 km 18.38



Pühapäev



SS9 Aittajärvi 1 22,47 km 10.08

SS10 Aittajärvi 2 (PK) 22,47 km 13.18

WRC stardinimekiri:

1. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota

2. Oliver Solberg - Sebastian Marshall Hyundai

3. Teemu Suninen - Mikko Markkula Ford

7. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

12. Janne Tuohino - Reeta Hämäläinen Ford

18. Takamoto Katsuta - Daniel Barritt Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

37. Lorenzo Bertelli - Simone Scattolin Ford

42. Craig Breen - Paul Nagle Hyundai

44. Gus Greensmith - Elliott Edmondson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja indviduaalne üldseis:

1. Sebastien Ogier 30

2. Elfyn Evans 21

3. Thierry Neuville 17

4. Kalle Rovanperä 16

5. Dani Sordo 11

6. Takamoto Katsuta 8

7. Andreas Mikkelsen 6

8. Gus Greensmith 4

9. Adrien Fourmaux 2

10. Eric Camilli 1

MM-sarja võistkondlik üldseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 52

2. Hyundai Shell Mobis WRT 30

3. M-Sport Ford WRT 10

4. Hyundai 2C Competition 8