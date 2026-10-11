Paide alistanud Levadia kindlustas 12. Eesti meistritiitli

Eesti jalgpalli meistritiitli suunas sõudev Tallinna FCI Levadia sai koduses Premium liigas veel võidulisa, kui alistas A. Le Coq Arenal Paide Linnameeskonna 89. minuti väravast. Ainsana veel tiitliheitluses olnud Tallinna FC Flora kaotas seejärel Kuressaarele ning Levadia kindlustas sellega 12. korda Eesti meistritiitli.

Mäng algas võrdlemisi tasavägiselt, aga Levadia tekitas tõsisemat teravust pooltunni täitumisel, kui Paide puurilukk Marko Meerits tõrjus Nikolz Kutateladze löögi. Avapoolaja lõpus anti Levadiale ka penalti, kuid Wendell põrutas palli üle lati ning riietusruumidesse mindi väravateta viigiseisul.

Teisel poolajal tekitasid mõlemad meeskonnad võimalus ning pall käis korra ka Paide väravavõrgus, kuid äärekohtunik nägi Mark Oliver Roosnupu suluseisu ära. Meistritiitli suunas sõudev Levadia jõudis siiski 89. minutil pärale, kui Frank Liivak saatis paremalt äärelt palli kasti ja leidis Geovani Reisi, kelle pealöök vormistas Levadiale 1:0 võidu.

Kohe pärast seda külastas ainsana veel matemaatilist võimalust omanud Tallinna FC Flora Kuressaaret, kuid saarlased alistasid pealinnaklubi Aleksander Švedovski ja Taavi Jürisoo tabamustest 2:0. Flora vajanuks tiitliheitluses püsimiseks võitu ehk Levadia kindlustas kuus mänguvooru enne hooaja lõppu Eesti meistritiitli.

Tabeliseis:

1. Levadia 75 p

2. Flora 55

3. Paide 51

4. Kalju 50

5. Tammeka 47

6. Harju Laagri 38

7. Pärnu Vaprus 35

8. Kuressaare 32

9. Nõmme United 28

10. Narva 20

Enne mängu:

Levadia on hetkel kõrgliiga kindel liider ja liigub meistritiitli suunas. Tänavu on võidetud 22 ja viigistatud kuus kohtumist ning kaotatud vaid üks. Väravatevahe on pealinnaklubil pluss 60.

Paide Linnameeskond võitleb hetkel medalite eest. Neil on tabelis 51 punkti ehk neli vähem kui teisel kohal oleval Tallinna FC Floral, aga üks enam kui kolmandat positsiooni hoidval Nõmme Kaljul, kel ka üks kohtumine rohkem peetud.

Punktid Levadia vastu kuluks Paidele teise koha püüdmiseks hädasti ära, aga kui hooaja esimeses omavahelises kohtumises märtsis mängiti Levadiaga 2:2 viik, siis järgnevalt on tulnud kolm kindlat kaotust. Mais ja septembris kaotati koduväljakul 1:3 ja 0:2. Nende vahele jääb ka augustis toimunud Tipneri karikavõistluste matš, kus Levadia oli veel selgemalt 4:1 üle.