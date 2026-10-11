VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

Bayern mängis palli lahti ja mänguvahend jõudis kiirelt väravavaht Manuel Neuerile, kes oli oma karistusalast väljas. Augsburgi mängija Robin Fellhauer tegi talle survet ja Saksamaa koondise kauaaegne esikinnas ei suutnud palli temast mööda toimetada. Fellhauer sai mänguvahendi oma kontrolli alla ja lõi värava juba kaheksanda sekundi järel.

Tegemist oli ühtlasi Saksamaa kõrgliiga ajaloo kõige kiirema väravaga. Seni jagasid rekordit Kevin Volland ja Karim Bellarabi, kes olid jõudnud tabamuseni üheksanda sekundi järel.

Kolme punkti Augsburg siiski ei teeninud: 55. minutil Ismael Saibari viigistas, 64. minutil viis Rodrigo Robeiro kodumeeskonna uuesti juhtima, aga 80. minutil lõi Nathaniel Brown külaliste teise tabamuse.

Bayerni jaoks oli tegemist teise korraga sel hooajal punkte kaotada - neil on tabelis kirjas kolm võitu ja kaks viiki. Augsburg võib samuti hooaja algusega rahul olla - Ragnar Klavani endisel koduklubil on kirjas kaks võitu, kaks viiki ja üks kaotus nagu ka Karl Jakob Heina meeskonnal Bremeni Werderil.

Saksamaa kõrgliigat juhib hetkel 13 punktiga Dortmundi Borussia, aga juba pühapäeval võib nende kõrvale tõusta Freiburg, kui kodus saadakse jagu Schalkest.