Liivak: hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas

Levadia alistas pühapäeval 89. minuti tabamusest Paide Linnameeskonna, misjärel tekkis tabelis selline olukord, et kui Tallinna FC Flora ei võida, kindlustab Levadia meistritiitli. Just see juhtuski: Flora pidi võõrsil tunnistama FC Kuressaare paremust tulemusega 2:0.

Levadia jaoks on see klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel, sel hooajal peatreeneriks saanud Vjatšeslav Zahovaiko jaoks oli see üldse esimene kodune meistritiitel.

"Meeskond oli juba heas seisus, tuumik oli alles, mõned lahkujad. Ma ei ütleks, et olime ehitusfaasis, aga võõrad üksteisele. Hooaja ettevalmistus kulges meil väga hästi, jaanuar-veebruar juba esimesest päevast alates sai võistkond teada, mis neid ees ootab. Kõva töö," rääkis peatreener ETV spordisaate stuudios. "Spordiosakond tegi head tööd, andis meile pusletükid ja me pidime neid natuke sättima. Üldpildi saime suhteliselt ruttu kätte enne hooajale vastu minnes."

"Täna saab öelda, et kõik läks hästi," lisas Zahovaiko.

Ründaja Frank Liivak tõdes, et mullune tiim läks Curro Torrese juhendamisel lõpuks katki. "Slava alahindab tehtud tööd ja kui tähtis ta meile tol hetkel oli. Tiim oli paraku katki eelmise treeneriga, seda enam, kuidas eelmine hooaeg lõppes. Said aru, et tiim on katki ja meil on vaja kedagi, kes need pusletükid uuesti kokku paneks," rääkis ründaja. "Praegu saab öelda, et esimesest päevast, kui Slava tuli oma uue staff'iga, said aru et see toimib. Et see on õige inimene, keda meile tiimi oli vaja."

Vjatšeslav Zahovaiko ja Frank Liivak külastasid ETV spordisaate stuudiot Autor/allikas: ERR

"Mäletan siiani esimest sööduharjutust. Tuled eelhooajal ja esimene harjutus, kõik oleme selliste nägudega, et see on alles harjutus ja mis siin saama hakkab," jätkas Liivak. "Mingil hetkel läksime liiga pilvedesse ära. Oli vaja kedagi, kes tuletaks meelde, et peame alustama baasasjadest. Need on distsipliin ja töökus. Olen tänulik ja olen kindel, et teised ka. Slava kindlasti tõi seda esimesest päevast."

Tema sõnul oli juba hooaja eel aru saada, et tegemist võib olla ühe erilise meeskonnaga. "Aus vastus on see, et keegi ju ei teadnud, mis seisus me oleme. Kindlasti olime enesekindlad, et mängime tiitli peale, aga kui hooaeg juba käima läks, tagasi ei olegi vaadanud. Hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Jalgpallurina tunned selle ära, eriti nüüd kui oled natuke vanem. Need on need aastad, mida jääd hiljem meenutama," rääkis Liivak.

Eesti jalgpalli kõrgliigas pole kunagi meister selgunud nii vara, aga kui võimsale hooajale ikkagi etteheide teha, siis eurosarjas jäi suurem edu saavutamata. Kuigi Levadia pääses Konverentsiliigas kindla võiduga teise ringi ning alistas siis 18-kordse Rootsi meistri, laguneti korduskohtumises lisaajal ning Göteborg lülitas Eesti klubi konkurentsist.

Mullu jõuti Torrese juhendamisel kolmandasse eelringi, kus saadi samuti raske kaotus. "Mingi väike meenutus, tagasivaade klubi juhtkonna poolt ikkagi oli. Eelmisest aastast mingi pettumus jäi sisse, aga leppisime kokku, et see on suus algus ja uus võistkond, uued treenerid ja uus võimalus. Leppisime kokku, et ärme sellele rõhku pane ja lähme eesmärgiga edasi," rääkis Zahovaiko.

"Tagantjärele muidugi kripeldab, meil olid head võimalused sealt edasi minna, aga see oli õpetlik ja tegelikult tervele võistkonnale eneseusku süstiv. Tuleb ka nendes sarjades jätkata seda joont, mida siin Premium liigas teinud oleme: julgemat jalgpalli mängida, kõrgemalt pressida ja mängida intensiivsemalt. See on meie märksõna tänavu olnud."

Levadia saab suurema pidustuse korraldada 7. novembril, kui hooaja viimases mängus kohtutakse Nõmme Kaljuga. Enne seda on vaja aga pidada veel viis kohtumist.