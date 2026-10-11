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Kaidi Kivioja tuli Hawaii Ironmanil 22. kohale

Triatlon
Kaidi Kivioja Tallinna Ironmanil
Kaidi Kivioja Tallinna Ironmanil Autor/allikas: kaader videost, ERR
Triatlon

Eesti triatleet Kaidi Kivioja teenis Hawaii Ironmanil ehk ühtlasi ka täispika triatloni maailmameistrivõistlustel 22. koha.

Esimest korda Kailua-Konas võistelnud Kivioja ujus pea neli kilomeetrit ajaga 1:00.01 (paremuselt 22. aeg), sõitis 180 kilomeetrit jalgrattaga ajaga 4:55.38 (16.) ja jooksis maratoni ajaga 3:26.09 (28.). Koos vahetusalades kulutatud ajaga tegi see lõpptulemuseks 9:27.38.

"Kona on jõhker. Lõpetasin 22. kohaga. Olen nii õnnelik, kui nägin seda finišijoont. Aitäh kõigile toetuse eest," olid 33-aastase eestlanna esimesed kommentaarid ühismeedias.

Täispika triatloni maailmameistriks krooniti ameeriklanna Taylor Knibb, kes oli kiireim nii ujumises kui ja rattasõidus ja lõpetas ajaga 8:36.29. Teiseks tuli parima jooksjana tunamullune meister, sakslanna Laura Philipp (8:39.34) ja kolmanda koha teenis šveitslanna Julie Derron (8:46.25).

Tiitlikaitsjana starti asunud Norra triatleet Solveig Lövseth näitas küll paremuselt teist rattaaega, aga muud alad nii hästi välja ei tulnud ja kokkuvõttes tuli leppida kaheksanda kohaga (9:02.09).

Meestest sai oma esimese võidu Hawaii Ironmanil prantslane Vincent Luis (7:47.27), kes edestas minuti ja 36 sekundiga parimat maratoonarit ja 2022. aasta võitjat Gustav Ideni (Norra). Kolmanda koha teenis ameeriklane Matthew Marquardt (7:49.59).

Toimetaja: Siim Boikov

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