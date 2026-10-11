Evecon Raju juubelil valitsesid puuri eestlased

3300 pealtvaataja ees toimunud peamatšis kohtus Kristjan Tõniste mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on varem võistelnud maailma suurimas MMA organisatsioonis UFC. See oli esimene kord, kui Eesti vabavõitleja kohtus kodumaal endise UFC võitlejaga. Tõniste kontrollis matši ja võitis kohtunike ühehäälse otsusega 30:27, 30:27, 30:27.

"Arvasin, et leian võimaluse ja alistan ta, aga ta oli väga kõva vastane. Tal on tohutult kogemusi ja ma tundsin seda," ütles Tõniste pärast matši.

Kaaspeamatšis kohtus Maikel Astur prantslasest nokaudispetsialisti Levy Carrieliga. Astur võitis tehnilise nokaudiga: kohtunik peatas matši pärast lööke pähe teises raundis. "On suurepärane tagasi olla ja ma pole end kunagi paremini tundnud. Rassisin kõvasti ja olin vaimselt täielikult kohal, olin valmis lahingusse minema. Läksin välja vaid võidu peale. Nii et olen lihtsalt üliõnnelik," sõnas Maikel Astur.

Õhtu emotsionaalseim hetk oli Madis Mäeste viimane profimatš. Algselt pidi Mäeste kohtuma rootslase Niclas Pederseniga, kuid Pedersen sai treeningul vigastada ja tema asemele tuli prantslane Yanis Simonite. Mäeste lõpetas matši esimese raundi lõpus külgkägistusega. Pärast võitu tänas publik teda pika aplausiga. "Neid emotsioone on raske sõnadesse panna. Viimased paar nädalat olid väga-väga rasked. Kuid ma teadsin, et ma ei taha karjääri kõigest Instagrami postitusega lõpetada. Tahtsin veel viimast korda endast kõik anda," lausus Mäeste.

Juubeliõhtul peeti ka Raju ajaloo esimene professionaalne kikkpoksimatš. Selle võitis itaallane Sami Feddad, kes alistas ukrainlase Oleh Mirošnitšenko kohtunike ühehäälse otsusega. Esimest korda pärast 2013. aastat oli kavas ka naistematš: eestlanna Aisel Agajeva alistas amatööride matšis lätlanna Samanta Dorči kohtunike ühehäälse otsusega.