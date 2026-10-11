X!

Evecon Raju juubelil valitsesid puuri eestlased

Võitlussport
Madis Mäeste
Madis Mäeste Autor/allikas: Raul Mee
Võitlussport

Evecon Raju 20. võitlusõhtu peamatšis alistas Kristjan Tõniste esimese eestlasena kodupinnal endise UFC võitleja. Pärnu vabavõitleja Madis Mäeste lõpetas profikarjääri esimese raundi alistusvõiduga.

3300 pealtvaataja ees toimunud peamatšis kohtus Kristjan Tõniste mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on varem võistelnud maailma suurimas MMA organisatsioonis UFC. See oli esimene kord, kui Eesti vabavõitleja kohtus kodumaal endise UFC võitlejaga. Tõniste kontrollis matši ja võitis kohtunike ühehäälse otsusega 30:27, 30:27, 30:27.

"Arvasin, et leian võimaluse ja alistan ta, aga ta oli väga kõva vastane. Tal on tohutult kogemusi ja ma tundsin seda," ütles Tõniste pärast matši.

Kaaspeamatšis kohtus Maikel Astur prantslasest nokaudispetsialisti Levy Carrieliga. Astur võitis tehnilise nokaudiga: kohtunik peatas matši pärast lööke pähe teises raundis. "On suurepärane tagasi olla ja ma pole end kunagi paremini tundnud. Rassisin kõvasti ja olin vaimselt täielikult kohal, olin valmis lahingusse minema. Läksin välja vaid võidu peale. Nii et olen lihtsalt üliõnnelik," sõnas Maikel Astur.

Õhtu emotsionaalseim hetk oli Madis Mäeste viimane profimatš. Algselt pidi Mäeste kohtuma rootslase Niclas Pederseniga, kuid Pedersen sai treeningul vigastada ja tema asemele tuli prantslane Yanis Simonite. Mäeste lõpetas matši esimese raundi lõpus külgkägistusega. Pärast võitu tänas publik teda pika aplausiga. "Neid emotsioone on raske sõnadesse panna. Viimased paar nädalat olid väga-väga rasked. Kuid ma teadsin, et ma ei taha karjääri kõigest Instagrami postitusega lõpetada. Tahtsin veel viimast korda endast kõik anda," lausus Mäeste.

Juubeliõhtul peeti ka Raju ajaloo esimene professionaalne kikkpoksimatš. Selle võitis itaallane Sami Feddad, kes alistas ukrainlase Oleh Mirošnitšenko kohtunike ühehäälse otsusega. Esimest korda pärast 2013. aastat oli kavas ka naistematš: eestlanna Aisel Agajeva alistas amatööride matšis lätlanna Samanta Dorči kohtunike ühehäälse otsusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

19:44

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

19:15

Hussarid võitsid Viljandi linnajooksu

18:47

Võimas lõpuspurt tõi Mistrale Balti liigast neli punkti

18:21

Paide alistanud Levadia kindlustas 12. Eesti meistritiitli Uuendatud

18:09

Evecon Raju juubelil valitsesid puuri eestlased

17:42

Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

17:13

Zahovaiko: meie parim omadus on see, et oleme näljased!

16:38

VIDEO | Levadia jõudis 89. minutil võiduväravani

16:12

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

15:49

Nikita Rõtšagov tuli Eesti meistriks kiirmales

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18:21

Paide alistanud Levadia kindlustas 12. Eesti meistritiitli Uuendatud

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

11:20

VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

10:24

Kaidi Kivioja tuli Hawaii Ironmanil 22. kohale

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

15:04

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

16:12

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo