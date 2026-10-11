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Pingilt sekkunud Gouram ja Hertha teenisid järjekordse võidu

Jalgpall
Soufian Gouram (vasakul)
Soufian Gouram (vasakul) Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Soufian Gouram ja Berliini Hertha teenisid Fürthi Greutheri üle 2:1 võidu ning eestlase koduklubi jätkab Saksamaa esiliiga tipus.

Gouram sekkus platsile 86. minutil, kui tema koduklubi Berliini Hertha alistas 2:1 Fürthi Greutheri. Mads Pedersen viis Hertha 65. minutil juhtima ning teine tabamus lisati Paul Seguini jalast 80. minuti täitudes. Normaalaja täitudes lõi Fürthi meeskonna ainsa tabamuse Jannis Heuer. Hertha jätkab 21 silmaga 2. Bundesliga liidrina ning edu teisel kohal paikneva Nürnbergi ees on neli silma, vahendab Soccernet.ee.

Bochum ja algrivisse kuulunud Eesti koondislane Karol Mets said Saksamaa esiliiga seitsmendas voorus napi 0:1 kaotuse Bielefeldi Arminia vastu. Kohtumise ainsa värava lõi 78. minutil Benjamin Boakye. Eestlane tegi kaasa terve kohtumise ning kaotuse järel paiknetakse 18 meeskonna arvestuses üheksandal tabelireal. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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