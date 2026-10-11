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Manchester City lõi Liverpoolile kolm vastuseta väravat

Jalgpall
Erling Haaland
Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Manchester City jätkas Inglismaa jalgpalli kõrgliigas võidukalt, kui alistas võõrsil kümnekesi jäänud Liverpooli 3:0.

Liverpooli kodumurul toimunud kohtumine algas üsnagi aeglaselt, kuid tasavägiselt. Mõlemal meeskonnal oli küll avapoolajal võimalusi, kuid riietusruumidesse mindi väravateta viigiseisul.

Murdehetk tekkis kohumise 62. minutil, kui Liverpooli keskväljamees Ryan Gravenberch teise kollase kaardiga platsilt saadeti. Manchesteri klubi kasutas ülekaalu ära kiirelt ning Erling Haaland avas 65. minutil väravatearve. Teine tabamus sündis kõigest kolm minutit hiljem, kui Jeremy Doku kaunilt palli ristnurka keerutas. Mängule pani 78. minutil punkti Rayan Cherki, kes vormistas Manchester Cityle võõrsil 3:0 võidu.

City mõisteti septembri lõpus süüdi enam kui saja finantsreegli rikkumises ning Liverpooli toetajad tervitasid külalisi äärmiselt valju vilekoori ja mitme solvava hõikega. Sel korral neist aga kasu ei olnud ning City jätkab ainsa tiimina Inglismaa kõrgliigas täiseduga, olles võitnud kõik kuus senist kohtumist.

Meistrite liiga kohtadel jätkavad veel 15 punktiga Londoni Arsenal, 13 punkti kogunud Brighton ning kümme punkti kogunud Brentford. Evertonil ja Londoni Chelsea'l on samuti kümme punkti.

Kuuendale mänguvoorule tõmmatakse joon alla esmaspäeval, kui Coventry võõrustab Newcastle Unitedit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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