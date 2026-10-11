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Tiitlikaitsja ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja kaht punast kaarti

Jalgpall
Denis Vnukov (vasakul) lõi pühapäeval kolm väravat (arhiivifoto).
Denis Vnukov (vasakul) lõi pühapäeval kolm väravat (arhiivifoto). Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas alistas tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner võõrsil 11:2 (5:0) meistriliigas debüüdi teinud Pärnu SJK Hagalazi. Võitjatel sai kolm meest kirja kübaratriki, kaotajatel eemaldati kaks mängijat.

Pärnu spordihallis 174 silmapaari all meistriliiga debüüdi teinud eelmise hooaja esiliiga võitja SJK Hagalaz kaotas mängus kahel eelmisel hooajal Eesti meistriks kroonitud FC Bunker Partneriga avapoolaja 0:5.

Teise poolaja alguses suutsid kahel korral skoori teha ka pärnakad, kuid lõppskooriks oli pealinlaste 11:2 võit.

Kolm väravat lõid Mark Ivanov, Denis Vnukov ja Anton Pfening. Pärnu mängijatest said kaks kollast kaarti ja peavad järgmise mängu vahele jätma Reno Mark ja Ott Midenbritt.

Teised selle nädalavahetuse mängud: Saku Sporting – Tartu Ravens Futsal 1:1 ja Jõhvi FC Phoenix – Narva United Coolbet 5:6.

Põhiturniiri paremusjärjestus (1-2/15): 1. FC Bunker Partner 6, 2. Ravens Futsal 4, 3. Narva United Coolbet 3, 4. Saku Sporting 1, 5.-6. FC Phoenix ja SJK Hagalaz 0 punkti.

3. voorus on 23. oktoobril vastamisi Saku Sporting ja FC Phoenix ning 24. oktoobril on kavas kohtumised Ravens Futsal – SJK Hagalaz ja FC Bunker Partner – Narva United Coolbet.

Kahe meistriliiga vooru vahepeal on võistlustules Eesti saalijalgpallikoondis, kes MM-i valiksarjas kohtub 15. oktoobril võõrsil Slovakkiaga ja 20. oktoobril on Rakveres vastamisi Ukrainaga.

Toimetaja: Rene Kundla

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