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Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid kaheksa medalit

Kulturism ja fitness
Liis Mirjam Juvas
Liis Mirjam Juvas Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Kulturism ja fitness

Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi- ja fitnessisportlastele edukaks. Kolmel rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku kaheksa medalit: kaks kulda, kaks hõbedat ja neli pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi.

Hispaanias Kanaari saartel toimunud IFBB Mr Universe Canary võistlusel oli Eesti esindatud kuue sportlasega. Eestlaste edukaimaks osutus Liis Mirjam Juvas, kes võitis naiste bodyfitnessi kategoorias esikoha ning pälvis IFBB profikaardi.

Kuldmedali võitis ka Tatjana Obuhhova, kes saavutas esikoha masters bikinifitnessi kategoorias.

Pronksmedalitega naasid võistluselt Mari Drozdova, kes saavutas wellnessi kategoorias kolmanda koha, ning Vadim Vilde, kes tuli men's physique kuni 179 cm pikkuskategoorias kolmandaks.

Andree Saul saavutas masters men's physique kategoorias neljanda koha.

Aleksandr Azartšik võistles kahes kategoorias, saavutades classic physique semi-pro arvestuses neljanda ning bodybuildingus viienda koha.

Leedu lahtistel meistrivõistlustel esindas Eestit Riin Ingre Saare, kes saavutas naiste bodyfitnessi kategoorias kolmanda koha, lisades Eesti sportlaste nädalavahetuse medalisaagile veel ühe pronksi.

Tšehhis toimunud 48th GP PEPA OPAVA 2026 võistlusel tegi suurepärase etteaste Ramil Lipp, kes jõudis pjedestaalile kõigis kolmes võistluskategoorias: ta sai teise koha kategoorias classic bodybuilding, teise koha kategoorias masters classic physique ja kolmanda koha kategoorias masters classic bodybuilding.

Toimetaja: Maarja Värv

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