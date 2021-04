Maailma esireket kasutas USA-s pakutud võimalust vaktsiini saada

WTA ja turniirikorraldajad koostöös kohaliku apteegiga pakkusid Charlestoni turniiridel osalenutele võimalust vaktsineerida end Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini Jansseniga, mis vajab vaid üht süsti.

"Uurisime erinevaid võimalusi, kuidas võiksime vaktsiini saada, ilma et peaksime järjekorras ette hüppama. Aga enne märtsis Austraaliast lahkumist me erilisi vastuseid ei saanud," tunnistas Barty. "Aga tänu WTA-le õnnestus meil ja ka paljudel teistel vaktsiini saada. Nad olid selle korraldanud koostöös ühe apteegiga, millel oli doose üle. See oli minu jaoks oluline teadmine, et riskigrupid olid oma süstid juba saanud."

"See on tore teadmine, et meil on nüüd väike lisakaitse," lisas Barty, kelle sõnul esinesid tal ka mõned kergekujulised kõrvalnähud. "Mõistagi järgime endiselt kõiki reegleid ja piiranguid, aga teadmine, et oleme vaktsineeritud, teeb olemise natuke kindlamaks."

Laupäeval 25. sünnipäeva tähistav Barty otsustas eelmisel aastal koroonapandeemia tõttu reisimisest hoiduda ega naasnud pärast mängupausi WTA karussellile. Tänavune Miami turniir oli tema jaoks enam kui aastase vahe järel esimene võistlus kodumaalt väljaspool.

Sel nädalal mängib Barty Saksamaal Stuttgardis. Austraallanna teatas koduse slämmiturniiri ajal, et plaanib endale Euroopasse baasi luua ning ilmselt ei reisi ta tagasi Austraaliasse enne aasta lõppu.