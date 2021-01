Tänak ja Järveoja said kohtunikelt karistada

Ott Tänak ja Martin Järveoja said Monte Carlo rallil avalikel teedel kolme rehviga sõitmise eest kohtunikelt tingimisi võistluskeelu.

Laupäevasel võistluspäeval lõhkes Tänakul kõigepealt üheksandal kiiruskatsel rehv ja kümnendal uuesti. Kuna eestlastel oli kaasas vaid üks varurehv, siis nad enam vahetada ei saanud ja pidid katkestama.

Veel enne seda sõitsid nad aga avalikel teedel olukorras, kus Hyundail oli all kolm tervet rehvi ja üks sisuliselt olematu rehv. Uurimise järel leiti, et eestlased on süüdi ohutusreeglite rikkumises.

Karistuseks said Tänak ja Järveoja MM-sarjas üheetapilise tingimisi võistluskeelu, mis pööratakse täitmisele juhul, kui eestlased eksivad hooaja jooksul veel korra sama reegli vastu.

Tänakul ja Järveojal on õigus otsus edasi kaevata.

Kohtunike otsus Monte Carlo rallil

Hooaja avaetapiks olnud Monte Carlol said kaksikvõidu Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans ning kolmandaks tuli Thierry Neuville (Hyundai).