Helmut Marko andis Jüri Vipsi tuleviku osas julgustava kommentaari

Red Bull vormel-1 meeskonna nõunik ja noorteprogammi juht Helmut Marko vihjas, et Jüri Vipsil on suured võimalused 2022. aastal F1 sarja pääseda.

Järgmisel aastal sõidavad Red Bullis hollandlane Max Verstappen ja uue nimena mehhiklane Sergio Perez, kes tegi tänavu hea hooaja Racing Pointi ridades.

Red Bulli farmvõistkonna AlphaTauri värvides hakkavad kihutama tänavugi tiimis sõitnud prantslane Pierre Gasly ja uue nimega F2 kogemustega jaapanlane Yuki Tsunoda.

Intervjuus väljaandele Motorsport-Total sõnas Marko, et esimest korda viimase kümne aasta jooksul ei too nad ühel hooajal sarja kahte juuniorit. Ehk teatud põhjustel sai võimaluse vaid Tsunoda, aga ta vihjas, et Vips on samuti uksele koputamas ja noorte edutamine on Red Bulli jaoks ka tulevikus oluline.

Eestlasel polnud lihtne hooaeg, sest koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu ei saanud ta Jaapani Super Formula sarjas sõita ja osales selle asemel paaris teises sarjas, sealjuures mõnel F2 etapil.

Järgmisel aastal sõidab eestlane F2 sarjas kaasa täishooaja ja Marko jälgib Vipsi etteasteid kindlasti äärmiselt tähelepanelikult. Lisaks talle tasub silma peal hoida ka 18-aastasel uus-meremaalasel Liam Lawsonil ja 22-aastasel hindul Jehan Daruvalal.

"Meil on Jüri Vipsi ja Liam Lawsoni näol kaks tippu," vaatab austerlane tuleviku suunas. "Samuti Daruvala, kes võitis viimase sõidu [tänavu F2 sarjas]. Ja meil on üks väga tugev ameeriklane, kes sõidab 2021. aastal F3 sarjas. Mitte kellelgi teisel pole nii palju noori talente."

Vormel-2 hooaeg peaks algama märtsi lõpus Bahreinis ja praegu on kirjas kaheksa etappi. Vormel-1 sari saab alguse nädala võrra varem ehk 21. märtsil Austraalia GP-ga.