Souza kerkis debüüdil PAOK-i parimaks, Aganits tegi jalale liiga

27-aastane Aganits kuulus PAOK-i algkoosseisu, ent vahetati teises geimis välja. Eestlasest temporündaja, kes oli selleks hetkeks kogunud kolm punkti (+3), tegi haiget reielihasele. Vigastuse tõsidus peaks selguma sel nädalal, kirjutab Võrkpall24.ee.

PAOK-i ridades debüteeris endine Saaremaa mängija Evandro Dias Souza, kes kerkis kohe ka meeskonna tulemuslikemaks 16 punktiga (+12). Souza realiseeris 27 tõstest 15 (56%), lisa tuli ühe bloki näol.

Olgugi et Kreekas on pika mängupausi tõttu peetud vähe mänge, tähendas PAOK-i kaotus seda, et põhiturniiri võidu eest on neil edaspidi väga keeruline võidelda.

