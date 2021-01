Nädal piiri taga: Tammemaa aitas Resovia kahe raske võiduni

Poola meistriliigas teenis kaks väärt võitu Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia. Nädala esimeses kohtumises saadi 3:2 (25:27, 25:16, 16:25, 23:25, 15:11) jagu Belchatowi Skrast, Täht taastub vigastusest ja ei mänginud, Tammemaa tegi kaasa kõik viis geimi ning panustas 10 punkti (+7). Teises mängus alistati samuti tulemusega 3:2 (25:20, 29:31, 26:24, 17:25, 17:15) Gdanski Trefl, Tammemaalt 11 punkti (+7). Lisaks pälvis Eesti koondise temporündaja kohtumise MVP tiitli. Liigatabelis asub Resovia 28 punktiga kuuendal kohal.

Kreekas peeti pärast pikka pausi taas esimesed mängud ja Andri Aganits aitas Thessaloniki PAOKi 3:0 (25:19, 25:23, 27:25) võiduni Filippos Veroaiase üle. Koondise tempomehelt kaheksa punkti (+6). Tabelis on PAOK 6 punktiga neljas.

Itaalia naiste meistriliigas aitas Kertu Laak oma tööandja Chieri 3:0 (25:19, 25:11, 25:19) võiduni Casalmaggiore üle. Laak tõi vähese mänguajaga kaks punkti (+1). Tabelis on Chieri 29 punktiga neljandal positsioonil.

Pikal mängupausil olnud ja vahepeal ka kodumaal treeninud ja mänginud Hanna Pajula alustas uuesti hooaega Belgias, kus peeti pühapäeval karikavõistluste veerandfinaal. Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus kaotas 1:3 (25:21, 15:25, 15:25, 15:15) Avo Asterixile, eestlanna sekkus episoodiliselt. Liigamängudega jätkatakse eeloleval nädalavahetusel.

Küprosel oli võistlustules kolm eestlast. Famagusta Nea Salamisele ei piisanud diagonaalründaja Taavi Nõmmistu 17 punktist (+6) ja nii tuli tunnistada Dheryniase 3:0 (25:20, 25:21, 25:20) paremust. Kevin Saar oli samuti tavapäraselt resultatiivne, tuues 13 punkti (+6), ent Nicosia APOEL jäi 0:3 (20:25, 21:25, 21:25) alla Pafose Pafiakosele. Tabelis on Nõmmistu koduklubi kümne punktiga neljas, Saare tööandja asub viimasel tabelireal. Naiste meistriliigas alistas Natalja Bratuhhina tööandja Famagusta Anorthosis 3:1 (25:14, 23:25, 25:22, 25:22) Lemesose. Tabelis on Anorthosis kuue punktiga neljas.

Soome naiste meistriliigas tegutseb nurgaründaja Ingrid Kiisk taas liberona. Kiisk ja tema koduklubi LiigaPloki sai möödunud nädalal kirja kaks kaotust. Esmalt jäädi 0:3 (17:25, 17:25, 14:25) alla Hämeenlinna naiskonnale, Kiisk sai vastuvõtul tööd 21 korral ja tema vastuvõtuprotsent oli 43. Seejärel kaotati 2:3 (23:25, 25:23, 19:25, 25:20, 12:15) Orivee Ponnistusele, eestlanna vastuvõtt oli 44% (25 pallingut). Tabelis ollakse 20 punktiga kuuendad.

Hispaania kõrgliigas oli kahel korral võidukas Mart Naabri tööandja CV Teruel, kes jätkab kindlalt ka liidrikohal. 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) alistati Ibiza, Naaber tõi kolme geimiga viis punkti (+3). Teises kohtumises oldi samuti 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) üle Barcelona meeskonnast. Eesti koondise tempomehelt selles kohtumises kaheksa punkti (+7).

Kataris SC Police'i esindav Oliver Venno aitas koduklubi 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) võiduni Al Shamali meeskonna üle. Venno panustas võitu üleplatsimehena 15 punkti (+9). Tabelis on Police jätkuvalt 40 punktiga esikohal.

Tihe mängunädal jääb seljataha ka Saksamaa meistriliigas. Martti Juhkami ja VfB Friedrichshafeni meeskond said kirja 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:22) võidu Herrschingi üle, Eesti koondise nurgaründaja ei mänginud. 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) võidumängus Düreni üle panustas Juhkami aga 12 punkti (+8).

Karli Allik ning Königs Wusterhauseni Netzhoppers said 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) kaotuse Lüneburgilt, eestlaselt neli punkti (-3). Eesti koondise peatreeneri Cedric Enardi juhendatav Berliini Volleys sai kirja kaks võitu. 3:0 (25:21, 25:8, 25:17) saadi jagu Unterhachingust ja samuti 3:0 (25:20, 25:12, 25:16) alistati linnarivaal Berliini VCO. Tabelis on Friedrichshafen 33 silmaga esikohal, Berliinil on teisena punkt vähem ja Alliku koduklubi hoiab 15 punktiga üheksandat kohta.