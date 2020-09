Kangert: rattasport on muutumas, vanade meeste alast on saanud noorte oma

21-aastane sloveen Tadej Pogacar on teise maailmasõja lõpu järel noorim rattur, kes Touri lõppedes kollast särki kannab. UAE Team Emiratesi esindav Pogacar ei piirdunud vaid üldvõiduga. Mõistagi kuulus talle parima noorratturi ehk valge särk, lisaks veel võit mägedekuninga arvestuses.

"Ma arvan, et tiimide jaoks oli kõige tähtsam Tour de France. Ma ei ole nii veendunud, et profispordi jätkumiseks oli Tour de France'i toimumine 100% vajalik, aga igal juhul arvati kindlasti, et sponsorite huvid said kaitstud ja nad on valmis tiime toetama ka uuel aastal," rääkis Eesti profirattur Tanel Kangert intervjuus Vikerraadiole. Eestlane ise tänavu Prantsusmaa velotuuril ei osalenud. "Kõige hullem stsenaarium oleks olnud see, et me poleks saanud hooajaga pihta hakata ning rattaspordis on sponsorluse mudel selline, et särk on reklaam ja see, kui nimi jookseb meediast läbi - ainult selline väljund ongi. Kui seda ei oleks olnud, siis oleks kogu profispordil palju keerulisem."

"Enamuse jaoks oli Primož Roglic selge favoriit. Mina ütlesin kümme päeva tagasi, et minu favoriit on Pogacar, vaatamata sellele, et tal sisuliselt ei olnud tiimi. Tema jaoks läks kõik parimal võimalikul moel ehk ta kasutas ära teiste tiimide suure töö ja võttis särgi nii hilja kui vähegi võimalik ehk sisuliselt ei olnud tal vaja seda isegi kaitsta," jätkas Kangert. "Kümme päeva tagasi olime ise Tirreno võidusõidul, tegime ennustusi meeskonnakaaslastega ja mina panin oma panuse Pogacari peale. Senine sõidukäik näitas, et tal on kõik absoluutselt kontrolli all. See, kui ta küljetuulega ühel päeval minut-poolteist kaotas, see oli tema jaoks nii väike faktor. See ei häirinud teda ja ta ütles, et ta tuleb sellest tagasi. Sisuliselt sõitis ta noore mehe kohta ülitarka sõitu ning need vatid ja võimsus, mis seal sees on, see on ikka hämmastav. Eraldistardis ei teinud Roglic kehva sõitu, vaid ta sõitis hästi, omal tasemel, kindlasti mitte rohkem, aga Pogacar tegi lihtsalt imelise numbri, lausa uskumatu numbri."

Kuidas saab 21-aastaselt olla nii küps võidusõitja? "Kui ma mõtlen enda peale selles vanuses, siis kindlasti see ei ole mulle isegi praegu arusaadav, aga rattasport on muutumas. Vanade meeste alast on saanud noorte meeste sport," ütles Kangert. "Eelmise aasta Touri võitja, Egan Bernal oli samuti 22-23-aastane. See oli samuti üle mitmekümne aasta, kui nii noor mees võitis Tour de France'i. Viimati võis olla selleks Jan Ullrich. See aasta on väga ilmekalt näidanud, et tihti on pjedestaalil vaid kuni 25-aastased ratturid. Rattasport olemuslikult ei ole muutunud, aga ma arvan, et noored treenivad ja forsseerivad end paremini. Ma julgen arvata, et nende karjäärid võivad olla säravad, aga ka lühemad kui eelmistel generatsioonidel."

Sloveenia ratturid pälvisid Touril kaksikvõidu. Mis võib olla selle riigi fenomeniks? "Sellest arusaamiseks peaks minema koha peale, sest tegemist ei ole vaid rattaspordiga. Isegi meeskonnaaladel on nad pildis. Midagi seal tehakse õigesti. Ma ei tea, kas see on suur spordiarmastus maast madalast, on seal koolisüsteemis midagi head, mis veab lapsed spordi juurde või on seal geograafiast tingituna palju liikumist. Mis iganes need põhjused seal on. Võib-olla on seal eripärased toetused noortele. Midagi seal tehakse hästi. Sloveenia on spordimaailmas fenomenaalne riik viimastel aastatel," ütles eestlane.

Kuidas hindab Kangert nüüd tagasi vaadates oma otsust Tourist eemale jääda? "Trassi poolest oli selleaastane Tour mulle sobivam kui eelmisel aastal. Puhtalt sellest lähtudes ei tahtnud ma öelda meeskonnale, et jah, ma soovin minna. Ma lähtusin oma enesetundest, mis oli augusti alguses ja see ei olnud kiita peale Dauphine velotuuri. Touri alguseks oli enesetunne juba hea, mis oligi treeneri plaan, aga too hetk ma seda ei osanud näha. Ma ei kahetse, et ma ütlesin ei. Ma ei soovinud sinna minna, sest Giro on mulle olnud alati südamelähedasem sõit. Eriti nüüd, kui Giro saab olema sügisel, kui kuumus ei ole probleem, mis mulle üldjuhul võib natuke kannatusi pakkuda. Ma olen Giroks samamoodi valmis ja see pakub mulle isiklikult rohkem võimalusi, kui Tour oleks pakkunud, kus mul oleks väga selge roll olnud."

Itaalia velotuur kestab 3.-25. oktoobrini.