Maailmameistrit abistanud Ballerini napsas Provence'i velotuuril ise võidu

Kui esmapilgul tundus, et ka esimesel etapil võidutsenud Ballerini teeb 174,7-kilomeetrisel vihmas sõidetud võistlusel tööd maailmameistri Julian Alaphilippe'i jaoks, kellele lühike lõputõus näis sobivat, siis prantslase kukkumine 1,2 kilomeetrit enne finišit andis Ballerinile endale võimaluse võiduliigutuse tegemiseks. Itaallane edestas lõpujoonel kaasmaalast Giulio Cicconet (Trek-Segafredo) ja hispaanlast Alex Aranburut (Astana).

"Milline etapp ja milline meeskond. Me töötasime kogu päeva ja kõige magusam on tuua võit koju," ütles Ballerini võidu järel. "Ma nägin Loulou (Alaphilippe'i - toim.) kukkumist ja ma loodan, et tal on kõik hästi. Tänane finiš oli väga stressirohke, kuna sadas palju ja teed olid libedad."

Tänu kümnesekundilisele ajaboonusele juhib Ballerini nüüd kokkuvõttes lähimaid jälitajaid Aranburut ja Alaphilippe'i vastavalt 16 ja 17 sekundiga. Maailmameister kukkumises vigastada ei saanud.

Oma hooaega alustas Prantsusmaal ka 2019. aasta Tour de France'i võitja Egan Bernal, kes hoiab kokkuvõttes 14. kohta, kaotades liidrile 20 sekundiga.

Laupäeval ootab võistlejaid ees kuulus 9,7-kilomeetrine Mont Ventoux tõus, millel keskmist tõusunurka 9%.