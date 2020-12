Ametist lahkuv Mäkinen ülistas Toyota tiimi

Neljakordse autoralli maailmameistri Tommi Mäkineni jaoks oli lõppenud hooaeg Toyota tiimipealikuna viimane ja omal sõnul lahkub ta positsioonilt rahuliku südamega, siis tiimis on head spetsialistid ja koostöötahe.

Septembris teatas Toyota mootorispordiosakond, et Mäkinen lahkub pärast 2020. aastat tiimijuhi kohalt ja meeskonda hakatakse juhtima Saksamaal asuvast Euroopa mootorispordikeskusest. Kes isikuliselt soomlase saabastesse asub, peaks selguma sel nädalal.

"Ma olen tänulik kogu meeskonnale. Ma lahkun väga rahulikult, jättes meeskonna tegema seda suurepärast tööd, mida nad on teinud alates hetkest, mil alustasime," kommenteeris Mäkinen väljaandele DirtFish.

Pärast Toyota naasmist autoralli MM-sarja 2017. aastal on võidetud üks võistkondlik (2018) ja kaks individuaalset MM-tiitlit (2019 ja 2020). Kogu selle aja on tiimi juhtinud just Mäkinen.

"See on suurepärane näide heast tiimitööst ja sellest, kui palju sa võid saavutada," kommenteeris Toyotas nõunikuna jätkav soomlane saavutusi. "Ma jälgin neid hoolikalt ja olen koos nendega kogu aeg."

Tänavu tuli Toyota roolis taas maailmameistriks Sebastien Ogier. "Taas suurepärane tunne: sel korral olime sõitjate arvestuses esimesel ja teisel kohal," lausus Mäkinen. "Hästi tehtud kõigi meie sõitjate ja kaardilugejate poolt: Nad kõik tegid suurepärase hooaja."

"Sebi jaoks oli seitsmes tiitel absoluutselt imeline saavutus ja mul on hea meel, et ta tegi seda meie autoga. Elfyn [Evans] oli samuti olnud briljantne, nagu me lepingu sõlmimisel ootasimegi."

Autoralli MM-sarjas uus hooaeg peaks algama 21.-24. jaanuaril peetava Monte Carlo ralliga.