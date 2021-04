Rootsi ralli kolib 700 km põhja poole

2020. aasta Rootsi MM-ralli oli viimaste aastate üks soojemaid ning lumepuuduse tõtu tuli mitu kiiruskatset tühistada. Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) president Jean Todt rõhutas toona, et säärast stsenaariumit tuleb edaspidi vältida.

"Tagame, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Oleme korraldajate ning promootoriga olnud pidevas diskussioonis, tagamaks Rootsi ralli jätkuv toimumine. Usun, et see kogemus on kõigile palju õpetanud. Oluline on, et ralli ka edaspidi toimuks," kommenteeris Todt.

Ralli uue asukohana kaalusid korraldajad ka Östersundi ja Luleat, kuid Umea kasuks rääkisid pidevalt külmad ilmad ja sealne hea taristu.

"Lumekindlam asukoht oli ralli peamine nõue. Umea tugevused, lisaks selle heale kliimale, on selle majutusvõimalused ja rallipargi asukoht Nolia turupiirkonnas," lausus Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson.

Rootsi rallit peeti seni Värmlandi piirkonnas, mis oli võistlust võõrustanud 48 aastast, alates ralli MM-sarja loomisest.