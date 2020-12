Verstappen lõpetas vormel-1 MM-hooaja võidukalt

Avaringil järel võistlejaterivis suuri muudatusi ei toimunud, vaid Esteban Ocon (Renault) ja Pierre Gasly (AlphaTauri) vahetasid omavahel üheksanda ja kümnenda koha. Kümnendal ringil pidi võistluse pooleli jätma Sergio Perez (Racing Point), kuna tema vormelil ütles mootor üles. Peale turvaauto rajalt lahkumist oli poolel võistlusmaal jätkuvalt liider Max Verstappen (Red Bull Racing), kellele järgnesid Mercedese piloodid Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton.

Kui võistluse lõpuni oli jäänud ligi kümme ringi, kurtis Verstappen tiimiraadio vahendusel, et tema rehvides on tunda vibratsiooni. See ei takistanud tal aga võtta viimasel MM-etapil hooaja teist võitu. Kogu karjääri vältel on see 23-aastasele hollandlasele kümnendaks võiduks vormel-1 MM-sarjas. Bottas ja Hamilton said vastavalt teise ja kolmanda koha ning kaotasid finišis Verstappenile 15,976 ja 18,415 sekundiga.

Esikümnesse mahtusid veel Alexander Albon (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Gasly, Ocon ja Lance Stroll (Racing Point). Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Sebastian Vettel pälvisid vastavalt 12. ja 14. koha. Seejuures oli neljakordse maailmameistri Vetteli jaoks tegemist viimase võistlusega Ferrari roolis.

Juba varasemalt oli endale seitsmenda MM-tiitli kindlustanud Hamilton. Teisele ja kolmandale kohale tulid Bottas ja Verstappen. Võistkondlikult oli parim Mercedese meeskond.