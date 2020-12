Bottas sõitis välja parima aja, Räikköneni auto läks põlema

Vähem kui sekundiga koatasid Bottasele Red Bulli piloodid Max Verstappen (+0,770) ja Alexander Albon (+0,987). Eelmise etapi võitnud Sergio Perez (Racing Point) oli seitsmes (+1,230).

Kehvasti lõppes vabatreening soomlase Kimi Räikköneni jaoks, kelle Alfa Romeo süttis põlema ja sessioon tuli kümneks minutiks katkestada.

