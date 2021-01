VIDEO | Carlos Sainz tegi Ferrari piloodina esimese testsõidu

Sainz sai 2,997-kilomeetrisel ringrajal teha esimese testsõidu sinise taeva all päikesepaistes ja mis saaks hispaanlase jaoks päeva veel ilusamaks teha, kui Ferrari aitamine taas maailma tippu.

Teine Ferrari piloot Charles Leclerc tegi oma uue hooaja esimese testsõidu teisipäeval, kui sõitis Fioranos üles saja ringi. Esmaspäeval olid roolis Giuliano Alesi, Marcus Armstrong ja Robert Shwartzman ning oma korda ootavad veel Mick Schumacher ja Callum Ilott.

Good morning like this ☀️ Benvenuto Carlos @Carlossainz55 #essereFerrari pic.twitter.com/q51iJojZd4

First day in the office ✅@Charles_Leclerc #Charles16 #essereFerrari pic.twitter.com/ormIrjBOpg