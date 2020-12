Max Verstappen noppis hooaja esimese kvalifikatsioonivõidu

Laupäeval enda hooaja esimese kvalifikatsioonivõidu teeninud hollandlane edestas finišis Mercedese piloote Valtteri Bottast (+0,025) ja Lewis Hamiltoni (+0,086). Kolmele kiireimale järgnesid Lando Norris (McLaren; +0,251), Alexander Albon (Red Bull; +0,325) ja Carlos Sainz (McLaren; +0,569).

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! #AbuDhabiGP#F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ