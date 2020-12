Ferrari pealik tundis end halvasti ja lendas Abu Dhabist koju

Ferrari meeskonna pressiesindaja andis teada, et halvasti tundmine ei ole seotud koroonaviirusega. Binotto on sel aastal eemale jäänud veel kahest MM-etapist, kuna on eelistanud teha tööd Maranellos asuvas tehases. Raja ääres on Binollo kohustused selleks ajaks enda kanda võtnud spordidirektor Laurent Mekies.

Tänavune hooaeg on seejuures Ferrari jaoks 40 aasta jooksul halvim. Hetkel hoitakse 131 punktiga võistkondlikus arvestuses alles kuuendat positsiooni. Esikohal on Mercedes, kel on enne viimast etappi 540 punkti.

Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel teeb pühapäeval Yas Marinas Ferrari roolis kaasa viimase võistluse. Sakslast näeb uuel hooajal juba Aston Martini (praeguse Racing Pointi) piloodina. Ferrariga liitub hispaanlane Carlos Sainz.