Adamo: Breen näitas, milleks korraliku töövahendiga võimeline on

Hyundai autorallimeeskonna pealik Andrea Adamo põhjendas otsust kaasata hooaja viimaseks etapiks Belgias kolmandasse autosse Craig Breen ja Paul Nagle väga lihtsalt - see on lihtsalt tugevaim valik.

Kuigi Sebastien Loeb tuli hiljuti Türgi teedel kolmandaks, siis Breen oli üks etapp enne seda Rally Estonial koguni teine, korrates karjääri parimat tulemust. Lisaks on iirlasel Ypres'i asfaldirallil ka kogemusi - mullu teeniti sel võistlusel Volkswagen Polo roolis esikoht.

"Craig ja Paul näitasid Eestis, mida nad saavutada võivad, kui neil on töötegemiseks õiged vahendid. Nad mõlemad näitasid eelmisel aastal Ypres'is konkurendi R5 autoga võites oma tugevust, nii et nad toovad meie tiimi sellelt rallilt väärt kogemusi ja teadmisi," lausus Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Pärast meie kaksikvõitu Eestis on meistrivõistlused muutunud tasavägisemaks ja seega peame igal järelejäänud etapil panema välja kõige tugevama koosseisu mis võimalik. Ma arvan, et Craig ja Paul on Thierry ja Nicolas' ning Oti ja Martini kõrval parim valik, et saaksime lõpetada aasta võimalikult tugeval noodil."

Oktoobris osaleb Breen Belgias kahel kohalikul rallil, mis annab neile Adamo sõnul võimalusi õppida tundma kohalikke olusid, Hyundai WRC autot ja tiimi.

Breen meenutas mullust esikohta. "Ma nautisin eelmise aasta võistlust väga, kui koos Pauliga võitsime, aga siis toimus see suvistes tingimustes ja ma arvan, et need on väga erinevaid neist, mis ootavad meid novembris."

"Ma loodan, et olen võimeline kordama samasugust sõitu ja tulemust nagu Eestis, mis oleks MM-i tootjate arvestuses oluline," lisas 30-aastane iirlane.