Iiri rahvas on saamas ralli MM-sarja oma koduõuele

Kui seni on Suurbritannia etapp tuntud kui Walesi ralli ja sõidetud vastavalt peamiselt ka Walesi teedel, siis järgmisel hooajal võib see muutuda ja uut rallikeskust Põhja-Iirimaal toetavad ka mitmed sõitjad.

Mõistagi on jah-leeris iirlane Craig Breen. "Ma arvan tõesti, et see peab siin toimuma," kommenteeris ta väljaande Autosport vahendusel.

"Meil on kindlasti väga palju pakkuda: fännid, keskkond ja mis kõige tähtsam - katsed. Need teed on justkui teisest maailmast."

Lisaks talle on Põhja-Iirimaal peetavat rallit toetanud ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja isegi waleslasest MM-sarja hetkeliider Elfyn Evans.

Ralli viimast Põhja-Iirimaale on pärast 2015. aasta edukat EM-etappi ka varem arutatud, aga viimasel ajal on just võimu poole pealt hakkanud puhuma soodsamad tuuled.

Eeldatavalt on hinnalipikuks arvatud ca kaks miljonit naela, mis on umbes kolm korda vähem kui golfi suurturniiri The Open eelarve. Hiljuti võõrustati Royal Portrushi väljakutel aga just seda võistlust.

Suurbritannia jaoks on järgmise aasta esialgses rallikalendris broneeritud kuupäevad 19.-22. august. Kõigi ülejäänud 11 etapi puhul on võistluste keskus teada.