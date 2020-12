Ott Tänak: üks nõudlikumaid rallipäevi sel aastal

Monza MM-ralli reedese võistluspäeva viiendana lõpetanud Ott Tänak (Hyundai) sõnas päeva lõpuks, et on pigem rahul finišisse jõudmise kui enda esitusega.

"Üsna nõudlik päev. Üks nõudlikumaid tänavu. On üsna imeline leida õige piir ja tunda enda autos mugavalt," lausus Tänak intervjuus WRC All Live'ile.

"Alguses oli mul autoga pisut probleeme ja ma ei olnud päris lõpuni enesekindel. Ei olnud lihtne pingutada. Lõpus tundus auto palju parem, aga tegin ise vea."

"Kokkuvõttes on olnud nõudlik, aga oleme mängus sees, vahed on väikesed ja homme on taas normaalolud. Saab olema huvitav," lausus Tänak.

Ta ootab veel huvitavamat päeva kui reedene. "Terve tänase päeva on mägedes sadanud, nii et kui sellised tingimused säilivad, siis olud vahelduvad ja oodata võib üllatusi."

Erinevalt Tänakust ei jõudnud reedel finišisse tiimikaaslane Thierry Neuville, kes neljandal katsel sõitis kõigepealt vastu betoonploki ja pidi hiljem katkestama.

"Ausalt öeldes väga raske päev. Väike viga hommikul, eesmärk oli kindlasti tabelis kõrgemale ronida. Pingutasime kõvasti, aga läksin šikaanis betoonplokile liiga lähedale," raputas belglane endale tuhka pähe.

"Lõhkusin vedrustuse ja hakkasime aega kaotama, aga auto endiselt töötas kuni suures veelombis sattus vesi mootorisse ja äkki mootor seiskus. Mul ei õnnestunud enam autot käivitada."

Laupäeval loodab Neuville siiski uuesti tagasi teel olla.