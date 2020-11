Tennisemaailm mälestab Maradonat: meister ja kõigi poolt armastatud ikoon

"Täna on spordimaailmas tühi tunne. Ja eriti jalgpallis," kirjutas 20-kordne suure slämmi turniiride võitja Rafael Nadal sotsiaalmeedias. "Üks ajaloo suurim sportlane on meie hulgast lahkunud. See, mida Maradona jalgpallis korda saatis, jääb igavesti alles. Minu sügavaim kaastunne perele, jalgpallirahvale ja Argentinale."

Meeste tennise katuseorganisatsioon ATP avaldas Maradonale austust piltpostitusega, mille peal oli jalgpallilegend koos Roger Federeriga. Foto pealkirjaks oli "meister ja kõigi poolt armastatud ikoon."

Rest In Peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/3YVdxBjfxg — ATP Tour (@atptour) November 25, 2020

Argentina tennisist Diego Schwartzman avaldas hiljuti, et on oma nime saanud just jalgpallilegendi Maradona järgi. "Kuidas saaks sulle keegi mitte nimeks panna Diego. Ma armastan sind igavesti, D10S (tõlkes "jumal")," kirjutas maailma üheksas reket.

Ka endine US Openi võitja Juan Martin Del Potro ühines kaastundeavaldustega. "Ma tunnen, et sa läksid tagasi sinna, kuhu sa kuulud. Taevasse. Minu jaoks ei sure sa iial," avaldas Del Potro.