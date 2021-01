Dopingupatused hukka mõistnud paavst: Maradona oli habras poeet

Suure jalgpallihuvilisena võttis Franciscus oma lemmikklubi San Lorenzo mängijad 2014. aasta Copa Libertadorese võidu puhul Vatikanis vastu, ka Maradonaga kohtus ta pärast paavstiks saamist mitmel korral.

"Jalgpalliväljakul oli ta poeet, suur tšempion, kes pakkus rõõmu miljonitele inimestele nii Argentinas kui Napolis. Ta oli ka väga habras inimene," rääkis Franciscus ajalehele.

Franciscusel ei õnnestunud argentiinlaste jaoks kuldset 1986. aasta MM-finaali näha, sest ta elas siis Saksamaal. "Sain tulemusest teada järgmisel hommikul, kui keeletunnis kirjutas üks õpilane tahvlile "Viva Argentina!"," meenutas ta. "Mäletan seda isiklikult kui üksildast võitu, sest mul ei olnud kellegagi seda rõõmu jagada."

"Meil ei olnud vaja muud kui kaltsudest tehtud palli, et lõbutseda," jätkas noorena väravavahi kohuseid täitnud paavst. "Väravavahiks olemine oli minu jaoks suurepärane elukool, sest väravavaht peab olema valmis kõikidest külgedest tulevate ohtude jaoks."

Lisaks meenutustele jätkus Franciscusel karme sõnu dopingupatustele sportlastele: "doping spordis ei ole lihtsalt pettus, see on otsetee väärikuse hävitamiseni. Parem on puhas kaotus kui rikutud võit. Soovin seda kogu maailmale, mitte ainult spordile."