Pele järelhüüdes Maradonale: ükspäev saame taevas koos palli taguda

"Ükspäev saame koos taevas üheskoos palli taguda," kommenteeris Pele, keda peetakse üheskoos Maradonaga aegade parimaks jalgpalluriks. "Olen kurb, et pean sellisel viisil sõbra kaotama. Andku jumal ta perele jõudu."

"Tegemist on väga kurva päevaga kõikidele argentiinlastele ja jalgpallile üleüldiselt," lausus Argentina tänane täht Lionel Messi. "Ta on küll meie seast lahkunud, aga ta ei kao kuhugi, sest Diego on igavene. Jään meenutama toredaid ühiseid mälestusi ja saadan oma kaastundeavaldused tema perele ja sõpradele. Puhka rahus."

Oma jalgpallurikarjääri jooksul esindas Maradona seitse aastat Itaalia klubi Napolit, kus tõusis vastuoludest hoolimata legendi staatusesse, aidates meeskonna kahel korral meistriks. "See on suur hoop nii meie klubile kui linnale," teatas Napoli jalgpalliklubi pressiteates. "Oleme leinas. Tunneme end kui nokauteeritud poksija. Oleme šokis. Oled alati meie südameis!"

"Ta oli pika puuga minu põlvkonna parim mängija ja ehk isegi kõigi aegade parim. Loodan, et pärast keerulist elukäiku leiab ta viimaks rahu," lisas endine Inglise koondise ründaja Gary Lineker, kes mängis 1986. aasta MM-il, mil kapteni rollis Maradona vedas Argentina kuldse karikani.