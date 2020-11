VIDEO | Meenuta aegade parimaks MM-väravaks peetavat Maradona tabamust

Toona 25-aastane Maradona, kes kandis ka koondise kaptenipaela, viis Argentina juhtima teise poolaja alguses, mil lõi "jumala käe" nime all kuulsaks saanud tabamuse. Neli minutit hiljem skooris Maradona aga taas ning seekord jalaga. Argentina legendi teist tabamust loetakse sageli aegade parimaks MM-väravaks.

The soccer world lost one of its greatest stars in Diego Maradona ❤️



Never forget this goal in the 1986 World Cup.



(via @Argentina) pic.twitter.com/EfqYFK8LC1