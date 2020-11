Zirk ja Energy Standard pääsesid ISL-i finaali

"Võistluste esimene poolfinaal on läbi ning mul on hea meel teatada, et Energy Standard on pääsenud nelja parima sekka. Meie taga lõpetas London Roar, kes tagas samuti finaalipääsu," teatas Zirk enda Facebooki küljel.

Zirk sai 200 m liblikujumises 1.53,46-ga seitsmenda koha ning 200 m vabalt ujus ta ajaga 1.44,57, mis on Eesti hooaja tippmark ja andis talle samuti seitsmenda koha.

"Alustasin enda meelisala 200 m liblikaga, kus proovisin uut taktikat. Eesmärk oli alustada kõvasti kiiremini kui ma muidu alustan. 100 m peal olin liidrist kõigest 0,3 sekundi kaugusel ning minu teise 50 m vaheaeg oli päeva kiireim," kirjeldas Zirk. "Nagu arvata võis, siis läks lõpp päris raskeks. Aeg 1.53,46 on Eesti läbi aegade teine tulemus ning jääb minu enda nimele kuuluvast Eesti tippmargist 0,14 sekundi kaugusele. Tegemist oli väga kiire vahetusega ning ma lõpetasin seitsmendana. Huvitava faktina võib veel välja tuua selle, et minu 100 m vaheajast 53,53 on individuaalses 100 m liblikas sel hooajal kiiremini ujunud peale minu ainult Daniel Zaitsev."

"Liblikaujumise järgselt olin omadega päris läbi ning mul oli 35 minutit, et ennast kokku võtta 200 m vabaltujumiseks. Proovisin seekord samuti konkurente ära kasutada ning nende tempot enda kasuks pöörata. Lõpetasin kõrgetasemelise ujumise jälle seitsmendana uue Eesti hooaja tippmargiga 1.44,57," lisas Zirk.

Energy Standard kogus poolfinaalis 580 punkti ja sai kindla esikoha, teisena lõpetanud London Roar kogus 517,5 punkti. Kolmandaks jäi Tokyo Frog Kings 380,5 punktiga ja neljanda koha sai NY Breakers 239 punktiga.

"Nüüd saab täie hooga hakata valmistuma ISL 2020 finaaliks. Siiani olen võistlemise kõrvalt korralikult treeninud, kuid nüüd saab keskenduda puhkamisele ning ennast valmis panna selle hooaja tähtsaimaks ujumissündmuseks," lõpetas Zirk.

Ülejäänud finalistid selguvad esmaspäeval. Finaal peetakse 21.-22. novembril.