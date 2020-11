Tartu Bigbank võõrustab esimest korda sel hooajal TalTechi

Liigatabeli tipus on kindlalt Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on koos 26 punkti ja üheksa mänguga (lähikonkurentidel on peetud kuus või switse kohtumist) pole Saaremaa kaotusevalu tundnud. Jekabpilsi Lušil on teisena 13 punkti ja kolmandat kohta hoiab 12 punktiga Bigbank Tartu. Neljas on samuti 12 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi. Eesti klubidest hoiab Selver Tallinn kuuendat ja TalTech seitsmendat kohta, mõlemal on koos seitse punkti.

Bigbanki ja TalTechi vaheline kohtumine algab kolmapäeval kell 19.00. Omavahel kohtuvad meeskonnad sel hooajal esmakordselt. Bigbank on seni seitsmest mängust võitnud viis, TalTechil on kirjas kaks võitu ja neli kaotust.

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg ütleb varasemate aastate kogemusele toetudes, et TalTech on täiskoosseisus väga ohtlik. "Kuidagi on nii juhtunud, et eelnevatel aastatel oleme nendega eriti palju mängida saanud. Eelmisel aastal kohtusime lisaks põhiturniiri mängudele ka veerandfinaalis. Eelmisel aastal mängisime kokku kaheksa mängu nendega ja kaotasime ühe, aga väga valusal hetkel – Credit24 Meistriliiga veerandfinaali avakohtumise. Sel aastal, kui saame karika veerandfinaalis LotusTimber/Neemecost jagu, ootab poolfinaalis taas ees TalTech. Käesoleva hooaja eel pidasime nende vastu kaks mängu, ühe võitsime, teise kaotasime," meenutab Rikberg.

"TalTechi puhul oleneb palju sellest, kas neil on täiskoosseis või mitte. Kui kõik mehed on olemas, on kõigil nendega väga raske. Nad on ebamugav vastane ja võitlevad lõpuni," lisab Rikberg. Tartu meeskonnas on rivis kõik mängijad peale traumast taastuva Alex Saaremaa.

TalTechi meeskonna peatreener Janis Sirelpuu teab, mida edu saavutamiseks teha. "See on kõigile teada fakt, et me oleme emotsioonivõistkond. See on meie trump, seega, kui me suudame emotsiooni üles saada ja mängida võitluslikult, on meil ka Tartu vastu võimalik edu saavutada," ütleb juhendaja. "Elu on näidanud, et võime mängida väga ilusat võrkpalli, aga hea emotsiooni puudumisel ka väga koledat," lisab Sirelpuu, kelle sõnul saab TalTech Tartusse minna täiskoosseisus.