Saaremaa Võrkpalliklubi mängud Läti klubide vastu lükkuvad edasi

Saaremaa VK pidi laupäeval ja pühapäeval Lätis mängima RTU/Robežsardze/Jurmala ning Jelgava Biolarsiga, ent koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu lükkuvad mõlemad mängud edasi.

Kaks mängu nädalavahetusel Lätis siiski toimuvad, kui laupäeval kohtuvad omavahel Daugavpilsi Ülikool ja RTU/Robežsardze/Jurmala ning pühapäeval Daugavpils ja Jekabpilsi Luši.

Meistriliiga edasise mängukalendri osas tehakse uued otsused järgmisel nädalal.

Liigatabeli tipus on kindlalt Saaremaa, kel on koos 26 punkti ja üheksa mänguga (lähikonkurentidel on peetud kuus või seitse kohtumist) pole Saaremaa kaotusevalu tundnud. Jekabpilsi Lušil on teisena 13 punkti ja kolmandat kohta hoiab 12 punktiga Tartu. Neljas on samuti 12 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi. Eesti klubidest hoiab Tallinna Selver kuuendat ja TalTech seitsmendat kohta, mõlemal on koos seitse punkti.